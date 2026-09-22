अररिया में 2 लाख लोग चचरी पुल के सहारे; उद्घाटन से पहले ढहा पड़रिया पुल 2026 में भी अधूरा! जांच के नाम पर काम भी बंद

संवाद सूत्र, सिकटी (अररिया)। Araria Bakra River Padariya Bridge: अररिया-किशनगंज सीमा को जोड़ने वाली बकरा नदी के पड़रिया घाट पर बहुप्रतीक्षित पुल के पुनर्निर्माण की कवायद पूरी तरह अधर में लटकी हुई है। विगत 18 जून 2024 को उद्घाटन से ठीक पहले पहली मानसूनी बारिश में ताश के पत्तों की तरह ढहे इस पुल का मलबा आज भी व्यवस्था की विफलता की गवाही दे रहा है।

हादसे के बाद विभागीय स्तर पर दिल्ली और हैदराबाद की उच्चस्तरीय विशेषज्ञ जांच टीमों का दौरा हुआ, जिन्होंने जल्द काम शुरू करने का भरोसा दिया था। हालांकि, साल 2026 बीतने को है लेकिन धरातल पर निर्माण की एक ईंट भी नहीं रखी जा सकी। जांच फाइलों में सिमटने के कारण इलाके के करीब दो लाख लोग रोजमर्रा की आवाजाही के लिए नारकीय स्थिति झेल रहे हैं।

इस पुल के न बनने से सिकटी, कुर्साकांटा, फारबिसगंज और पलासी प्रखंड के दर्जनों गांवों का सीधा संपर्क कटा हुआ है। हाल ही में बकरा नदी के जलस्तर में हुई अप्रत्याशित वृद्धि से ग्रामीणों द्वारा बनाया गया चचरी पुल भी तेज बहाव में बह गया।

अब तीरा खारदह, पड़रिया, नेमुआ पीपरा, ढेगरी, मसुंडा, भिड़भिड़ी, बरदाहा और डेढ़ुआ गांव के लोगों के पास जान जोखिम में डालकर छोटी नावों से नदी पार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। दैनिक जरूरत के सामान लाने हों या फिर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं, ग्रामीणों को मीलों का चक्कर काटकर फारबिसगंज जाना पड़ रहा है। 2026 में भी पुल चालू होने का सपना टूट चुका है और अब क्षेत्रवासियों की उम्मीदें 2027 पर जा टिकी हैं।

धारा बदलने के साथ बढ़ती गई लंबाई पड़रिया घाट पर पुल निर्माण की कहानी तकनीकी अदूरदर्शिता और विभागीय लापरवाही की मिसाल है। वर्ष 2011 में पुल निर्माण निगम ने 11 करोड़ रुपये की लागत से चार पायों के पुल की मंजूरी दी थी। अभी तीन पाये ही बने थे कि बकरा नदी अपनी धारा बदलकर पूरब की ओर खिसक गई।

इसके बाद वर्ष 2018 में अधिकारियों के निरीक्षण के बाद 12 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई और पहले पुल से सटाकर चार और पाये बनाए गए, जो जून 2019 में पूरे हुए। खर्च हुए 31 करोड़ एप्रोच पथ का निर्माण शुरू होता, इससे पहले ही नदी पूरब को छोड़ पश्चिम दिशा की ओर रुख कर गई और बना बनाया पुल सूखी जमीन पर खड़ा नजर आने लगा। इसके बाद स्थानीय विधायक विजय कुमार मंडल की पहल पर ग्रामीण कार्य विभाग (आरईओ) ने लगभग 7.79 से 8 करोड़ रुपये की लागत से 182.65 मीटर लंबे हिस्से की स्वीकृति दी। इस तरह तीन चरणों में लगभग 31 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि खर्च की गई।

सुरक्षित पायों और टूटे हिस्से के बीच 200 मीटर की खाई हैरत की बात यह है कि पहले और दूसरे चरण में बने आठ पाये आज भी नदी किनारे पूरी तरह सुरक्षित खड़े हैं। आरईओ द्वारा बनाए गए तीसरे हिस्से का काम 2023 के अंत में पूरा हुआ था। तकनीकी योजना के अनुसार नदी की धारा को मोड़ने, गाइड बांध बनाने, एप्रोच पथ तैयार करने, दोनों हिस्सों के बीच बैरिकेडिंग और बोल्डर पिचिंग का काम होना बाकी था।