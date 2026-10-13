नेपाल से कैराना तक तस्करी, बहराइच के दो तस्कर शामली में गिरफ्तार; 12 लाख रुपये की अफीम भी बरामद

जागरण संवाददाता, शामली। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) यूनिट मेरठ और कोतवाली शामली पुलिस की संयुक्त टीम ने दो अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया, जो नेपाल से अफीम तस्करी कर लाते हैं और बस से शामली तक पहुंचे थे। उन्हें कैराना में अफीम की डिलीवरी करनी थी। आरोपितों से तीन किलो अफीम बरामद की गई है। जिसकी कीमत विश्व बाजार में 12 लाख रुपये बताई गई। पुलिस कैराना निवासी आरोपित की तलाश में जुट गई है।

यह है पूरा मामला एएनटीएफ यूनिट मेरठ को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कैराना के मुहल्ला बिसातियान मस्जिद के पास रहने वाला आशु उर्फ अहसान अंसारी शामली और आसपास के इलाकों में अफीम की सप्लाई करता है। इस कारोबार को चलाने के लिए उसने बहराइच के तस्करों को जरिया बना रखा था। सूचना थी कि बहराइच निवासी तस्कर नेपाल से अफीम लाते है और बस से शामली पहुंचकर आरोपित को अफीम देते हैं।

रविवार को एएनटीएफ मेरठ की टीम ने अजंता चौराहे से चौक फव्वारे की तरफ जाने वाले मार्ग पर घेराबंदी की। पुलिस ने बस स्टैंड के पास से दो लोगों को पकड़ा लिया। पकड़े गए आरोपितों की पहचान रामभूलन और अरविंद सिंह निवासी गांव पत्थर कलां, थाना खैरीघाट, जिला बहराइच के रूप में हुई है।

पुलिस ने आरोपितों के पास से बरामद किए बैग से तीन किलो 930 ग्राम अफीम बरामद की। जिसकी विश्व स्तर पर कीमत पुलिस ने 12 लाख रुपये बताई। पुलिस पूछताछ में आरोपित रामभूलन ने बताया कि वे इस अफीम को नेपाल के रूपईडीहा सीमा के पास एक अज्ञात व्यक्ति से कम दामों पर खरीदकर लाए थे।