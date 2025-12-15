जंगल में पेड़ से लटका मिला रसोइया का शव, परेशान परिजन दो दिन से कर रहे थे तलाश

जागरण संवाददाता, महाराजगंज। एक रसोइया का शव घर से तीन सौ मीटर दूर जंगल स्थित पेड़ से लटका मिला। बभनौली के दौलतपुर के वनग्राम में सोमवार की सुबह 10 बजे रीना देवी का शव घर से तीन सौ मीटर दूर जंगल में स्थित गुलर के पेड़ से लटका मिला।

वह गांव में प्राथमिक विद्यालय पर रसोइयां थी। वह शनिवार की शाम से घर से लापता थी। स्वजन इधर-उधर बहुत तलाश किए लेकिन वह नहीं मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। निवासिनी मृतका रीना के पति स्व गुंजन से हुई थी वह गुंजन की दूसरी पत्नी थी। जिसके कोई बच्चे नहीं थे। गुंजन की पहली पत्नी गायत्री की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी, उसके एक बेटा और दो बेटी हैं। जो रीना ने ही लालन-पालन कर बड़ा किया। पुत्र जयसराज व दो पुत्रियां नंदनी व पूनम की शादी हो चुकी है।