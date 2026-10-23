महराजगंज में विवाहिता की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

संवाद सूत्र, परतावल, महराजगंज। एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है। मृतका के पिता ने जहर देकर हत्या का आरोप लगाया है।

मृतका की पहचान 25 वर्षीय मरियम के रूप में हुई है। उसकी शादी वर्ष 2019 में ग्राम पंचायत बुद्धिरामपुर निवासी शमशेर अली से हुई थी। शमशेर पानी बेचने का काम करता है। दंपती के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा हसनैन 5 वर्ष और छोटा बेटा अब्दुल रहमान 3 वर्ष का है।