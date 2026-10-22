महराजगंज में बकाया भुगतान बना गड़ौरा मिल के लिए संकट, गन्ना आवंटन रद

जागरण संवाददाता, महराजगंज। गन्ना किसानों का बकाया मूल्य भुगतान लंबित रखना जेएचवी शुगर मिल गड़ौरा को भारी पड़ा है। आगामी पेराई सत्र के लिए गन्ना आयुक्त ने मिल के पक्ष में गन्ना आवंटन का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। इसके साथ ही गड़ौरा के हिस्से का गन्ना कुशीनगर की हाटा और रामकोला, गोरखपुर की पिपराइच और महराजगंज की सिसवा बाजार चीनी मिलों को आवंटित किया गया है। इससे गड़ौरा मिल के सामने आगामी सत्र में संचालन का संकट खड़ा हो गया है।

पिछले पेराई सत्र में गड़ौरा मिल को 60.73 लाख क्विंटल गन्ना मिला था। इस बार किसानों का भुगतान लंबित होने, मिल की मौजूदा स्थिति और बकाया गन्ना मूल्य चुकाने की जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं होने के कारण आवंटन प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं मिली। जिले में करीब 20 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने की खेती होती है।