900 रुपये का भाव, फिर भी जेब खाली, महराजगंज में आलू की खेती का 'घाटे वाला गणित'

जागरण संवाददाता, आनंदनगर। आलू की खेती करने वाले किसानों को लागत के मुकाबले उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। खेत में फसल तैयार करने से लेकर कोल्ड स्टोरेज में भंडारण और बाजार तक पहुंचाने में होने वाला खर्च उनकी कमाई को प्रभावित कर रहा है। फरेंदा क्षेत्र के पांच कोल्ड स्टोरेज में करीब 27 हजार पैकेट आलू जमा हैं।

बाजार में आलू का भाव 900 से 1000 रुपये प्रति क्विंटल होने के बावजूद किसानों को खेती की लागत और मजदूरी निकालने में मुश्किल हो रही है। भंडारण के बाद भी अपेक्षित मुनाफा नहीं मिलने से किसान और व्यापारी दोनों परेशान हैं।

क्षेत्र में श्रीमती रामदेई देवी, मथुरा, विशंभर, प्रेम और गंगोत्री कोल्ड स्टोरेज संचालित हैं। इनमें आलू के एक सीजन के भंडारण का खर्च करीब 400 रुपये प्रति क्विंटल है। एक क्विंटल आलू के दो पैकेट बनाए जाते हैं, जिनमें प्रत्येक का वजन 50 किलोग्राम होता है। इस तरह एक क्विंटल आलू के भंडारण पर कुल 400 रुपये खर्च होते हैं।

बाजार में एक क्विंटल आलू 900 से 1000 रुपये में बिकने पर भंडारण खर्च निकालकर 500 से 600 रुपये बचते हैं। हालांकि, इसमें आलू की खेती, मजदूरी, खोदाई और ढुलाई पर होने वाला खर्च शामिल नहीं है। इन सभी खर्चों को जोड़ने के बाद किसानों की वास्तविक बचत काफी कम रह जाती है।