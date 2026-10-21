महराजगंज में कुत्ते को बचाने के चक्कर में बाइक पेड़ से टकराई, किशोर की मौत और दो गंभीर घायल

संवाद सूत्र (मंगलपुर), महराजगंज। सड़क पर अचानक सामने आए कुत्ते को बचाने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार एक किशोर की मृत्यु हो गई, जबकि उसके चाचा और छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कालेज अस्पताल गोरखपुर में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद स्वजन में चीख-पुकार मच गई।

श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के बलुआभार निवासी 35 वर्षीय जितेंद्र विश्वकर्मा अपने 18 वर्षीय भतीजे सागर और 16 वर्षीय किशन के साथ एक ही बाइक से नटवा जंगल गए थे। बुधवार की सुबह करीब सात बजे तीनों बाइक से वापस घर लौट रहे थे। अभी वे श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के नटवा जंगल के पास पहुंचे थे कि अचानक सड़क पर एक कुत्ता आ गया। उसे बचाने के प्रयास में बाइक चालक का संतुलन बिगड़ गया। बाइक कुत्ते से टकराने के बाद सड़क किनारे स्थित पेड़ से जा भिड़ी।