सिवान में खौफनाक वारदात: जिस तालाब में मिली थी पत्नी की लाश, उसी में मिला लापता पति का शव

संवाद सूत्र, महाराजगंज (सिवान)। थाना क्षेत्र की पोखरा पंचायत के अफराद के समीप एक पोखरे से बुधवार की सुबह विशाल कुमार साह का शव बरामद किया गया। इससे पहले इसी पोखरे से 19 अक्टूबर की शाम उनकी पत्नी सुगंधा देवी का शव भी मिला था।

पति-पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस दोनों की मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है। जानकारी के अनुसार, 19 अक्टूबर की शाम पोखरे में सुगंधा देवी का शव मिलने की सूचना पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। घटनास्थल पर एसडीओ अनीता सिन्हा, एसडीपीओ अमन, बीडीओ बिंदु कुमार, सीओ जितेंद्र कुमार तथा थानाध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया था। सुगंधा का शव मिलने के बाद से उनके पति विशाल कुमार साह लापता थे। इसके बाद पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी थी।