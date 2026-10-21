सिवान में खौफनाक वारदात: जिस तालाब में मिली थी पत्नी की लाश, उसी में मिला लापता पति का शव
महाराजगंज के एक पोखरे से बुधवार को विशाल कुमार साह का शव मिला, जबकि उनकी पत्नी सुगंधा देवी का शव इसी पोखरे से 19 अक्टूबर को मिला था।
HighLights
महाराजगंज में पति विशाल साह का शव पोखरे से मिला।
इसी पोखरे से पत्नी सुगंधा देवी का शव पहले मिला था।
पुलिस पति-पत्नी की संदिग्ध मौत की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, महाराजगंज (सिवान)। थाना क्षेत्र की पोखरा पंचायत के अफराद के समीप एक पोखरे से बुधवार की सुबह विशाल कुमार साह का शव बरामद किया गया। इससे पहले इसी पोखरे से 19 अक्टूबर की शाम उनकी पत्नी सुगंधा देवी का शव भी मिला था।
पति-पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस दोनों की मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है।
जानकारी के अनुसार, 19 अक्टूबर की शाम पोखरे में सुगंधा देवी का शव मिलने की सूचना पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे थे।
घटनास्थल पर एसडीओ अनीता सिन्हा, एसडीपीओ अमन, बीडीओ बिंदु कुमार, सीओ जितेंद्र कुमार तथा थानाध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया था। सुगंधा का शव मिलने के बाद से उनके पति विशाल कुमार साह लापता थे। इसके बाद पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी थी।
गोताखोरों के बाद एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा
विशाल कुमार साह की तलाश में पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद ली। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया। टीम ने पोखरे में काफी देर तक तलाशी अभियान चलाया।
बुधवार की सुबह इसी पोखरे से विशाल का शव बरामद होने की सूचना मिली। शव मिलने के बाद पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज
बताया जाता है कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। सुगंधा देवी का शव मिलने के बाद से विशाल के लापता होने और अब उनका शव भी उसी पोखरे से बरामद होने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि, दोनों की मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है।
इस संबंध में थानाध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने बताया कि पुलिस पारिवारिक विवाद समेत सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।
दोनों शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। घटना को लेकर गांव और आसपास के क्षेत्रों में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।
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