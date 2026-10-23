महराजगंज में बाइक की ठोकर से गड्ढे में गिरा 6 वर्षीय मासूम, मौत से परिवार में कोहराम

संवाद सूत्र, सिंदुरिया। बाइक की ठोकर लगने के बाद सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में गिरने से छह वर्षीय मासूम की मृत्यु हो गई । हादसे में 60 वर्षीय वृद्धा गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं, बाइक सवार चालक भी सड़क पर गिरकर घायल हो गया। बच्चे की मृत्यु से परिवार में कोहराम मच गया।

गोरखपुर जनपद के कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के बड़ी कटैया निवासी सुमित्रा देवी अपने छह वर्षीय बेटे सन्नी, डेढ़ वर्षीय बेटी लाडो, बहन सुशीला देवी, बहन की सास घूरा देवी एवं भाई पूर्णमासी, बहन के बेटे श्याम के साथ पैदल सिंदुरिया से कम्हरिया स्थित सुशीला देवी के घर जा रही थीं। इसी दौरान गुरुवार की रात कोठीभार थाना क्षेत्र के हेवती गांव निवासी जितेंद्र साहनी बाइक लेकर वहां पहुंचा।