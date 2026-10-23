शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए महराजगंज के 11 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा में मतदान शुरू, शाम चार बजे तक चलेगी वोटिंग

जागरण संवाददाता, महराजगंज। गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए शुक्रवार सुबह आठ बजे से महराजगंज जिले के 11 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हो गया। मतदान केंद्रों पर निर्धारित समय से प्रक्रिया शुरू कराई गई।

निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। जिले के कुल 3605 शिक्षक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर विधान परिषद में अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। मतदान शाम चार बजे तक चलेगा।