महराजगंज में महिला की संदिग्ध मौत, पति हिरासत में; हत्या का आरोप

संवाद सूत्र, सिंदुरिया, (महराजगंज)। घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में 32 वर्षीय महिला रीमा गिरी का शव मिला है। मृतका के भाई जसवंत गिरी ने गला दबाकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस सिंदुरिया थाना क्षेत्र के हरिहरपुर के मोतिपुर टोला निवासी पति रविशंकर गिरी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

मृतका के भाई के अनुसार मंगलवार देर रात करीब तीन बजे कमरे में पति-पत्नी के बीच आपसी विवाद होने की बात सामने आई है। मृतका की बड़ी बेटी 15 वर्षीय खुशी ने घटना के संबंध में जानकारी दी। रीमा के तीन बच्चे हैं, जिनमें खुशी , 10 वर्षीय परी और 11 वर्षीय गुलशन हैं। मां की मृत्यु के बाद तीनों बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने मृतका के पति रविशंकर गिरी को हिरासत में लिया है।