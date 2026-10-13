महाराजगंज में भिखारी बनकर आए ठग, तंत्र-मंत्र के बहाने महिला का मंगलसूत्र लेकर हुए फरार

संवाद सूत्र, पनियरा। भिखारी के भेष में औरहियां के कोमर टोले में बाइक से आए दो ठगों ने एक महिला को झांसे में लेकर मंगलसूत्र ठग लिया। सूचना पर डायल 100 और पनियरा पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। मंगलवार को दिन में दो युवक बाइक से गांव पहुंचे। बाइक गांव के बाहर खड़ी कर वे पैदल गांव में भीख मांगने लगे और तंत्र-मंत्र का ढोंग करने लगे।

गांव निवासी इंद्रावती उस समय घर में अकेली थी, उसके पति लक्ष्मी मजदूरी करने गए थे। ठगों ने महिला को डराया और कहा कि तुम्हारे पति की असमायिक मौत हो जाएगी, इससे बचने का उपाय बता कर उस महिला को अपने झांसे में ले लिया।