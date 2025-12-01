राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने महराजगंज के लिए आवंटित किया बजट, ठंड से बचाव के व्यापक तैयारी

जागरण संवाददाता, महराजगंज। ठंड का प्रकोप बढ़ने के साथ ही गरीब और असहाय लोगों को राहत देने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने इस बार जनपद के लिए कुल 22 लाख रुपये का बजट आवंटित किया है। जिले में ठंड से बचाव के लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यापक तैयारी शुरू कर दी गई है।

तहसील के प्रमुख चौराहों, बाजारों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित भीड़भाड़ वाले स्थलों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की जाएगी। वहीं गांवों में भी ऐसे स्थानों को चिह्नित किया गया है, जहां रात में लोगों की आवाजाही अधिक होती है।

जिला प्रशासन के अनुसार आवंटित बजट को चारों तहसीलों में उनकी जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति और आवश्यकता के अनुसार बांटा जाएगा, ताकि प्रत्येक क्षेत्र में ठंड से राहत पहुंचाई जा सके। प्राथमिक योजना के तहत सभी तहसीलों को अलाव के लिए 50-50 हजार रुपये दिए जाएंगे। यदि किसी क्षेत्र में अतिरिक्त आवश्यकता होगी, तो वहां और धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए संबंधित तहसीलदारों को प्रतिदिन समीक्षा कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं।