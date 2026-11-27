जागरण संवाददाता, महराजगंज। लाइसेंसी पिस्टल से चली गोली से घायल किशोर सहजाद की गोरखपुर मेडिकल कालेज अस्पताल में उपचार के दौरान गुरुवार की सायं मृत्यु हो गई। किशोर के पेट में गोली लगी थी। घटना सोनौली थाना क्षेत्र के जारा गांव स्थित उसके ननिहाल में हुई थी। घटना के बाद से ही उसका उपचार बीआरडी मेडिकल कालेज के ट्रामा सेंटर में चल रहा था। किशोर की मृत्यु के बाद पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच में जुट गई है।

परसामलिक थाना क्षेत्र के मर्यादपुर गांव निवासी मकबूल बलरामपुर में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। वह करीब 15 दिन पहले छुट्टी लेकर घर आए थे। 23 नवंबर की शाम वह अपनी पत्नी और बेटे सहजाद के साथ सोनौली थाना क्षेत्र के जारा गांव स्थित अपनी ससुराल गए थे।

बताया जा रहा है कि मकबूल के पास लाइसेंसी पिस्टल थी, जो लोड अवस्था में रखी हुई थी। इसी दौरान उनका बेटा सहजाद पिस्टल उठाकर उससे छेड़छाड़ करने लगा। इस बीच अचानक गोली चल गई, जो किशोर के पेट में जा लगी। गोली लगने के बाद स्वजन आनन-फानन में उसे लेकर गोरखपुर पहुंचे और मेडिकल कालेज में भर्ती कराया।

घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को तत्काल नहीं दी गई थी। बाद में मेडिकल कालेज से गनशाट इंजरी की सूचना गुलरिहा थाने को मिली। वहां से मंगलवार शाम करीब सात बजे सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। उधर, ट्रामा सेंटर के आइसीयू में भर्ती सहजाद की हालत गंभीर बनी हुई थी। चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार चल रहा था, लेकिन गुरुवार की शाम उसने दम तोड़ दिया।