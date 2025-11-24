महराजगंज में तेज रफ्तार पिकअप ने ट्यूशन पढ़ने जा रही छात्रा को रौंदा, मौत; कोल्हुई के बहदुरी बाजार में हुआ हादसा
महराजगंज के कोल्हुई में एक तेज़ रफ़्तार पिकअप ने ट्यूशन जा रही छात्रा को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना बहदुरी बाजार में हुई, जिसके बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पिकअप को जब्त कर लिया है। ड्राइवर की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, महराजगंज। घर से ट्यूशन पढ़ने जा रही छात्रा को तेज रफ्तार पिकअप ने ठोकर मार दिया, जिससे छात्रा की मौके पर ही मृत्यु हो गई । पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है। सुनीता पुत्री विनोद ( 16 वर्ष) सैयद अहमद खां जनता इंटर कालेज बहदुरी में कक्षा 10 में पढ़ती थी।
सोमवार की सुबह अपने गांव लौकही से ट्यूशन पढ़ने के लिए बहदुरी बाजार जा रही थी। जैसे ही छात्रा बहदुरी मेन रोड पर पहुंची सामने से आ रहे पिकअप की चपेट में आ गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि छात्रा पिकअप के साथ काफी दूर तक घिसटती चली गई।
तेज आवाज सुन अगल- बगल के लोग मौके की तरफ दौड़े तो पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने छात्रा को पिकअप के नीचे से बाहर निकाला। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर स्वजन भी पहुंच गए। पुलिस की मदद से छात्रा को सीएचसी बृजमनगंज ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
बेटी की मौत से स्वजन का रो- रो कर बुरा हाल है । इस दुर्घटना गांव में मातम पसर गया है। थानाध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बताया कि वाहन को कब्जे में ले लिया गया है। स्वजन की तहरीर पर विधिक करवाई की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।