महराजगंज में SIR का 82.50 प्रतिशत कार्य पूरा, 5.66 प्रतिशत मतदाताओं ने बदला ठिकाना

जागरण संवाददाता, महराजगंज। जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत मतदाता सूची अद्यतन कार्य तेजी से जारी है। बीएलओ से लेकर निर्वाचन प्रशासन तक सभी स्तरों पर अधिकारी पूरे प्रयास के साथ जुटे हुए हैं। जिले में अब तक 82.50 प्रतिशत गणना फॉर्म का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शत-प्रतिशत लक्ष्य की ओर अभियान तेजी से बढ़ रहा है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ और सुपरवाइजरों को जिला प्रशासन द्वारा इंटरनेट मीडिया तथा विभिन्न मंचों के माध्यम से सम्मानित भी किया जा रहा है। जिले की पांचों विधानसभाओं में कुल 19,92,459 मतदाता पंजीकृत हैं। एसआइआर प्रक्रिया के तहत इनमें से अब तक 16,43,781 मतदाताओं के फार्म की आनलाइन फीडिंग संपन्न हो चुकी है। आंकड़ों के अनुसार 2.68 प्रतिशत, यानी 53,428 मतदाता मृत पाए गए हैं, जबकि 2.32 प्रतिशत, यानी 46,323 मतदाता अनट्रेसेबल की श्रेणी में चिह्नित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त 5.66 प्रतिशत (1,12,678) मतदाता ऐसे हैं, जिन्होंने अपना स्थायी ठिकाना बदल दिया है, और अब वे पहले वाले पते पर उपलब्ध नहीं हैं। प्रशासन इनके रिकार्ड को अपडेट कर रहा है, ताकि मतदाता सूची अधिक सटीक और त्रुटिरहित बन सके।

अपर जिलाधिकारी डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि एसआइआर की प्रक्रिया पूरी गति से चल रही है। अब तक 82.50 प्रतिशत फॉर्म की ऑनलाइन फीडिंग पूरी हो चुकी है, और शेष कार्य युद्धस्तर पर कराया जा रहा है, ताकि निर्धारित समय पर अपडेटेड मतदाता सूची निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराई जा सके।