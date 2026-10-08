महराजगंज में 'महराज ब्रांड' से महिलाओं को पहचान, सालाना 1.05 करोड़ का कारोबार

जागरण संवाददाता, महराजगंज। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को रोजगार के साथ उनके उत्पादों के लिए सुनिश्चित बाजार उपलब्ध कराने की पहल अब जमीन पर दिखाई देने लगी है। जिले की 882 ग्राम पंचायतों के सामुदायिक शौचालयों में महराज ब्रांड के तहत समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार फिनायल, हैंडवाश समेत अन्य स्वच्छता उत्पादों की आपूर्ति शुरू हो गई है।

प्रत्येक ग्राम पंचायत से इन उत्पादों की किट के लिए समूहों को हर माह एक हजार रुपये का भुगतान किया जा रहा है। इस व्यवस्था से जिले में प्रतिमाह 8.82 लाख रुपये और सालाना एक करोड़ पांच लाख 84 हजार रुपये (1.05 करोड़ रुपये) का कारोबार समूहों के माध्यम से होने का अनुमान है। इससे महिलाओं को नियमित आय का अवसर भी मिलेगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से शुरू की गई इस पहल के तहत समूहों द्वारा तैयार उत्पादों को महराज ब्रांड नाम दिया गया है। स्वच्छता किट में सामुदायिक शौचालयों में इस्तेमाल होने वाली फिनायल, हैंडवाश सहित अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है।

इससे ग्राम पंचायतों को स्वच्छता सामग्री स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो रही है और समूहों की महिलाओं के उत्पादों के लिए स्थायी बाजार भी तैयार हुआ है। जिले के सभी 12 ब्लाकों में संचालित स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने स्वच्छता सामग्री का निर्माण शुरू कर दिया है, और इसकी आपूर्ति भी की जा रही है।

पहले जहां ग्राम पंचायतों को ऐसी सामग्री बाजार से खरीदनी पड़ती थी, वहीं अब स्थानीय समूहों से तैयार कराकर आपूर्ति की जा रही है। इससे उत्पाद तैयार करने वाली महिलाओं को उनके ही जिले में बिक्री का अवसर मिल रहा है।