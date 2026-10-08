महराजगंज में अवैध सागौन से लदा पिकअप पकड़ा, चकमा देकर तस्कर फरार

जागरण संवाददाता, महराजगंज। सोहगीबरवा वन्यजीव प्रभाग की पकड़ी रेंज के जगपुर सेक्शन अंतर्गत बेलवा चाफी क्षेत्र में अवैध रूप से काटकर पिकअप में लादी गई सागौन की लकड़ी वन विभाग की टीम ने गुरुवार की भोर में पकड़ ली। वनकर्मियों को देखते ही चालक पिकअप लेकर भागने लगा।

टीम ने पीछा कर विश्वनाथपुर उर्फ पड़वनिया गांव के नगर के पास पिकअप को पकड़ लिया। हालांकि चालक अंधेरे का फायदा उठाकर नरकट, कुश और घनी झाड़ियों में छिपते हुए फरार हो गया। गुरुवार की भोर में पकड़ी रेंज के वनकर्मियों को बेलवा चाफी क्षेत्र में जंगली लकड़ी के अवैध कटान और उसे पिकअप में लादे जाने की सूचना मिली थी। सूचना पर क्षेत्रीय वन अधिकारी पकड़ी रेंज सुशांत मणि त्रिपाठी के निर्देशन में वन विभाग की टीम ने घेराबंदी की। टीम को देखकर चालक वाहन लेकर भागने लगा।