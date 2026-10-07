महराजगंज में दुष्कर्म के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर ज्वलनशील पदार्थ लेकर न्यायालय पहुंची युवती, आत्मदाह की कोशिश

जागरण संवाददाता, महराजगंज। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपित की गिरफ्तारी न होने से क्षुब्ध युवती मंगलवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे जिला न्यायालय के गेट पर ज्वलनशील पदार्थ लेकर पहुंच गई। न्यायालय परिसर में प्रवेश करते समय सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने उसे रोक दिया। इसके बाद युवती पीछे हटकर आत्मदाह का प्रयास करने लगी।

महिला पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उसके हाथ से बोतल छीन ली और उसे हिरासत में ले लिया। घटना से न्यायालय परिसर में कुछ देर अफरा-तफरी मची रही। पूछताछ में पता चला कि युवती पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी है।

करीब एक माह पूर्व उसने गांव के ही एक युवक के विरुद्ध शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था। युवती आरोपित की गिरफ्तारी की मांग कर रही थी और इसी सिलसिले में मंगलवार को जिला न्यायालय पहुंची थी।