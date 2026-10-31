महराजगंज में भारी बारिश और चक्रवात की चेतावनी, आज बंद रहेंगे सभी स्कूल

जागरण संवाददाता, महराजगंज। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी अत्यधिक वर्षा और चक्रवात की चेतावनी तथा जनपद में लगातार हो रही वर्षा को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर शनिवार को जिले के सभी विद्यालयों में एक दिन का शैक्षणिक अवकाश घोषित किया गया है।