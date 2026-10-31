महराजगंज में भारी बारिश और चक्रवात की चेतावनी, आज बंद रहेंगे सभी स्कूल
महराजगंज में भारी बारिश और चक्रवात की चेतावनी के कारण जिलाधिकारी के निर्देश पर 31 अक्टूबर को सभी स्कूल बंद ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, महराजगंज। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी अत्यधिक वर्षा और चक्रवात की चेतावनी तथा जनपद में लगातार हो रही वर्षा को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर शनिवार को जिले के सभी विद्यालयों में एक दिन का शैक्षणिक अवकाश घोषित किया गया है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरजीत कुमार सिंह ने आदेश जारी कर प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक संचालित सभी परिषदीय, राजकीय, सहायता प्राप्त और समस्त बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को बंद रखने का निर्देश दिया है।
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हालांकि, जनगणना कार्य में लगाए गए सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को इस अवकाश के दौरान भी जनगणना से संबंधित दायित्वों का समुचित निर्वहन करना होगा। बीएसए ने बताया कि आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।