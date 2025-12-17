UP School Timings: शीतलहर की वजह से सभी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव, DM संतोष कुमार शर्मा ने जारी किए निर्देश
महराजगंज में शीतलहर के कारण जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों के समय में बदलाव किया है। कक्षा एक से आठ तक के सभी स् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, महराजगंज। जनपद में लगातार बढ़ रही शीतलहर को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य हित में जिला प्रशासन ने विद्यालयों के संचालन समय में परिवर्तन किया है। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा के निर्देशों के अनुपालन में जनपद के कक्षा एक से आठ तक संचालित समस्त परिषदीय, आइसीएसई, सीबीएसई एवं अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों के संचालन का समय तत्काल प्रभाव से परिवर्तित कर दिया गया है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धी पांडेय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अब कक्षा एक से आठ तक के सभी विद्यालय प्रातः 10 बजे से सायं 03:30 बजे तक संचालित होंगे। इससे पूर्व इन विद्यालयों का संचालन सुबह नौ बजे से अपराह्न तीन बजे तक किया जा रहा था।
इसी क्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार शर्मा ने इंटर कालेजों के लिए भी आदेश जारी किए हैं। उनके निर्देशानुसार जनपद के सभी इंटर कालेज अब प्रातः 10 बजे से सायं चार बजे तक संचालित किए जाएंगे। इससे पहले कई विद्यालयों में सुबह नौ बजे से ही कक्षाएं प्रारंभ हो रही थीं।
जिलाधिकारी ने बताया कि यह निर्णय विद्यार्थियों को कड़ाके की ठंड और शीतलहर से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है। अभिभावकों और विद्यालय प्रबंधन से भी अपील की गई है कि वे बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और जारी निर्देशों का पालन करें।
