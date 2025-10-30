Language
    Maharajganj Road Accident: कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में पिता की मौत, बेटे की हालत गंभीर

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 10:49 AM (IST)

    महाराजगंज में एक दर्दनाक सड़क हादसे में कार और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में एक पिता की जान चली गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    संवाद सूत्र, बृजमनगंज। बृजमनगंज-कोल्हुई मार्ग पर सोनाबंदी चौराहे पर गुरुवार की सुबह लगभग छह बजे एक कार और मोटर साइकिल में जबरदस्त टक्कर हो गई। घटना में मोटर साइकिल सवार पिता की मृत्यु हो गई और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार की रफ्तार काफी तेज थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोटर साइकिल के परखच्चे उड़ गए। उस पर सवार लोग दूर जा गिरे। हादसे के बाद आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को सड़क से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले गए।

    सूचना मिलते ही बृजमनगंज थानाध्यक्ष सत्यप्रकाश सिंह अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक की पहचान ऋषिराज पांडेय पुत्र स्व राम सूरत पांडेय के रूप में की है। जबकि दूसरे घायल की पहचान मृतक के पुत्र अंकुर पांडेय के रूप में हुई है। घायल अंकुर को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बृजमनगंज पहुंचाया।

    जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों पिता व पुत्र मोटर साइकिल से लोटन जनपद सिद्धार्थ नगर से अपने घर देवरिया जा रहे थे। घटना के बाद मृतक के रिश्तेदार मौके पर पहुंच गए है। घरवालों को भी सूचना दी गई है।

     