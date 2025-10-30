Maharajganj Road Accident: कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में पिता की मौत, बेटे की हालत गंभीर

संवाद सूत्र, बृजमनगंज। बृजमनगंज-कोल्हुई मार्ग पर सोनाबंदी चौराहे पर गुरुवार की सुबह लगभग छह बजे एक कार और मोटर साइकिल में जबरदस्त टक्कर हो गई। घटना में मोटर साइकिल सवार पिता की मृत्यु हो गई और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार की रफ्तार काफी तेज थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोटर साइकिल के परखच्चे उड़ गए। उस पर सवार लोग दूर जा गिरे। हादसे के बाद आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को सड़क से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले गए।

सूचना मिलते ही बृजमनगंज थानाध्यक्ष सत्यप्रकाश सिंह अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक की पहचान ऋषिराज पांडेय पुत्र स्व राम सूरत पांडेय के रूप में की है। जबकि दूसरे घायल की पहचान मृतक के पुत्र अंकुर पांडेय के रूप में हुई है। घायल अंकुर को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बृजमनगंज पहुंचाया।