जागरण संवाददाता, महराजगंज। ब्रह्मभोज में शामिल होकर देवरिया से लौट रहे प्रधानाचार्य सहित दो लोगों की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। हादसा मंगलवार की रात 10 बजे के करीब कुशीनगर जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के इंदरपुर दुर्गा मंदिर के पास हुआ। सामने से आ रही क्रेन ने कार में इतनी जोरदार टक्कर मारी कि कार के परखच्चे उड़ गए।

हादसे की खबर मिलते ही स्वजन में चीख-पुकार मच गई। वहीं, भिटौली थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर देउरवा गांव में शोक की लहर दौड़ गई। गांव के लोग प्रधानाचार्य के घर पहुंचकर स्जन को सांत्वना देते रहे। मृतकों की पहचान भिटौली थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर देउरवा निवासी नित्यानंद मणि त्रिपाठी और कार चालक उद्धव पांडेय के रूप में हुई है। नित्यानंद मणि त्रिपाठी जोखन मणि त्रिपाठी इंटर कालेज, लक्ष्मीपुर देउरवा में प्रधानाचार्य थे। बताया जा रहा है कि प्रधानाचार्य अपने भाई की ससुराल देवरिया में आयोजित ब्रह्मभोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ड्राइवर के साथ कार से गए थे। मंगलवार की रात वहां से वापस लौटते समय कप्तानगंज-परतावल मार्ग पर इंदरपुर के पास दुर्गा मंदिर के निकट सामने से आ रही क्रेन ने उनकी कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।