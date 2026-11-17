संवादसूत्र, रतनपुर। बैरवां चंदनपुर टोला पुरैनिहा गांव में सोमवार की सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब गांव के पश्चिम पोखरे के पास आम के बगीचे में एक युवक का शव पेड़ से रस्सी के फंदे के सहारे लटका मिला। छठ घाट पर गए ग्रामीणों की नजर शव पर पड़ी तो उन्होंने तत्काल स्वजन को सूचना दी। कुछ ही देर में घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में लिया। बुद्धेश साहनी रविवार की रात गांव के पश्चिम स्थित तालाब के छठ घाट पर गया था। वहां छठ पर्व के अवसर पर डीजे बज रहा था और पूजा का माहौल था। पोखरे के बगल में आम का बगीचा है। बगीचे में सोमवार की सुबह उसका शव आम के पेड़ से रस्सी के फंदे के सहारे लटका मिला।

ग्रामीणों के बीच युवक के पारिवारिक तनाव से परेशान होने की चर्चा रही। हालांकि, घटना के वास्तविक कारणों की पुष्टि नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुद्धेश तीन भाइयों में सबसे छोटा था। उसके बड़े भाई उमेश और मझले भाई महेश हैं। उसकी शादी महज सात माह पहले दुर्गावती से हुई थी।