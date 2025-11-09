महाराजगंज में 19 सार्वजनिक स्थलों से पुलिस ने हटाए लाउडस्पीकर, हाईकोर्ट के निर्देशों के आधार पर हुई कार्रवाई

जागरण संवाददाता, नौतनवा। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों के तहत रविवार को नौतनवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 19 सार्वजनिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए। यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के निर्देशों और ध्वनि प्रदूषण से जुड़ी बढ़ती शिकायतों के आधार पर की गई। धार्मिक स्थलों पर नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई की गई।

पुलिस टीमों ने थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में स्थित मंदिरों और मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकरों की जांच की। जांच में पाया गया कि कई स्थानों पर निर्धारित मानक से अधिक ध्वनि स्तर पर लाउड स्पीकर बजाए जा रहे थे। पहले भी न्यायालय के आदेश पर इन्हें हटाया गया था, कुछ स्थलों पर पुनः नियमों का उल्लंघन करते हुए लगाए गए थे।

अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों के प्रबंधन समितियों से संवाद स्थापित कर उन्हें ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 की जानकारी दी। कई स्थानों पर लोगों ने स्वेच्छा से लाउड स्पीकर हटाए और पुलिस का सहयोग किया।