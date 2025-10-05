UP में छठ पूजा को लेकर घाटों पर बनने लगीं वेदियां, सफाई और लाइट के हो रहे पुख्ता इंतजाम

छठ महापर्व के आगमन के साथ ही महराजगंज जिले में उत्साह और श्रद्धा का माहौल है। नगर पालिका और पंचायत प्रशासन घाटों की सफाई और व्यवस्था में जुटे हैं वहीं श्रद्धालु वेदियों का निर्माण कर रहे हैं। 25 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस पर्व के लिए लोग जलाशयों के किनारे साफ-सफाई कर रहे हैं ताकि सूर्य उपासना में कोई विघ्न न हो।

जागरण संवाददाता, महराजगंज । छठ महापर्व को लेकर जिले भर में श्रद्धा और उत्साह का माहौल दिखने लगा है। एक ओर जहां नगर पालिका एवं नगर पंचायत प्रशासन द्वारा घाटों की साफ-सफाई, मरम्मत और प्रकाश व्यवस्था का कार्य तेजी से शुरू कर दी गई है, वहीं दूसरी ओर श्रद्धालु भी अपने स्तर पर पूजा की तैयारियों में जुट गए हैं, तथा तालाबों पर वेदियों का निर्माण कराने लगे हैं।

इस बार छठ महापर्व 25 अक्टूबर से शुरु होकर 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इसको लेकर नगर पालिका से लेकर नगर पंचायतों के अलावा ग्रामीण इलाकों में नदियों के अलावा विभिन्न जलाशयों पर वेदियां सजाकर पूजा पाठ होता है। इसके लिए जलाशयों के किनारे जहां साफ-सफाई को लेकर अपने-अपने स्तर से साफ-सफाई चलती है, वहीं श्रद्धालु अपने श्रद्धा के मुताबिक मिट्टियों के अलावा पक्की वेदियों का निर्माण करते हैं।

सूर्य उपासना का सबसे पवित्र पर्व रविवार को शहर के उद्योग कार्यालय के समीप तालाब किनारे श्रद्धालुओं द्वारा मिट्टी एवं सिमेंट की वेदियां बनाते हुए देखा गया। श्रद्धालुओं ने बताया कि छठ पूजा सूर्य उपासना का सबसे पवित्र पर्व है, और इसके लिए वे पहले से ही वेदियों का निर्माण करते हैं , ताकि पूजा के दिन किसी प्रकार की असुविधा न हो।