महराजगंज में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, ससुरालियों पर लगा हत्या का आरोप

जागरण संवाददाता, महराजगंज। संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की मृत्यु हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। कोठीभार थाना क्षेत्र के बेलवा चौधरी में धीरज विश्वकर्मा की पत्नी प्रीति अपने कमरे में फंदे से लटकी मिली। मृतका के स्वजन ने पुलिस को सूचना दी।

घटना स्थल पर पहुंची,उसको लेकर सामुदायिक स्वास्थ केंद्र ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसको मृत्यु घोषित कर दिया। पुलिस ने कब्जे मेंं लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मृतक का पिता सतभरिया हाटा जनपद कुशीनगर निवासी गंगा विश्वकर्मा व भाई विवेक विश्वकर्मा ने बताया कि प्रीति की शादी नौ माह पूर्व 11 मार्च 2025 को धीरज के साथ हुई थी। धीरज बाहर रहता है।

सोमवार की सुबह 6.30 बजे मृतका के ससुराल से फोन पर सूचना मिली की बेटी की तबियत खराब है, पर ज़ब हम लोग बेटी के ससुराल मे पहुंचे तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी।

थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी कोई तहरीर नही मिली है रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।