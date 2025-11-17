Language
    रात में वाहनों की चेकिंग के समय अनुपस्थित रहे, महराजगंज SP ने नगर चौकी प्रभारी को कर दिया सस्पेंड

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 03:44 PM (IST)

    महराजगंज में रात के समय काली स्कार्पियो की चेकिंग के दौरान नगर चौकी प्रभारी के अनुपस्थित रहने पर पुलिस अधीक्षक ने सख्त कार्रवाई की है। आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में उपनिरीक्षक मनोज कुमार गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। एसपी ने रात्रि में प्रभावी चेकिंग के आदेश दिए थे, लेकिन चौकी प्रभारी मौके पर नहीं मिले, जिससे कर्तव्य में लापरवाही पाई गई।

    जागरण संवाददाता, महराजगंज। रात में काली रंग की स्कार्पियो को रोककर चेकिंग करने को लेकर दिए गए निर्देशों के दौरान नगर चौकी प्रभारी की अनुपस्थिति पर पुलिस अधीक्षक ने कड़ी कार्रवाई की है। आदेश की अवहेलना के मामले को गंभीर मानते हुए एसपी ने उपनिरीक्षक मनोज कुमार गुप्ता काे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

    बताया जा रहा है, कि रविवार की रात में करीब 10 बजे एक काली गाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए महराजगंज के सक्सेना चौक की तरफ बढ़ रही थी, जिसे रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम को सूचित किया। इस दौरान पुलिस ने गाड़ी को तो रोक लिया, लेकिन उस समय चौकी प्रभारी चौकी पर मौजूद नहीं मिले।

    पता करने पर पाया गया कि वह भोजन करने गए हुए थे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उनके द्वारा रात्रि 10 बजे से सुबह चार बजे तक प्रभावी चेकिंग के स्पष्ट आदेश दिए गए थे। इसको लेकर चौकी क्षेत्र में चेकिंग न करने, मौके पर उपस्थित न रहने और कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने की पुष्टि हुई है।

    उन्होंने कहा कि चौकी प्रभारी के विरुद्ध आए तथ्य अत्यंत गंभीर प्रकृति के हैं, जिन्हें किसी भी स्थिति में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन आरोपों के आधार पर चौकी प्रभारी को तत्काल निलंबित कर दिया गया है।