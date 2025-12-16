महराजगंज जिला कारागार में बंद दुष्कर्म के आरोपित बंदी की मौत, बीमारी से था पीड़ित

जागरण संवाददाता, महराजगंज। जिला कारागार में बंद नौतनवा थाना क्षेत्र के सेमरहवा निवासी दुष्कर्म के आरोपित हरिवंश की तबीयत बिगड़ने के बाद मंगलवार की सुबह मृत्यु हो गई । तबीयत बिगड़ने के बाद उसे जेलकर्मियों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसने दम तोड़ दिया। आरोपित दुष्कर्म के एक मामले में पिछले छह माह से न्यायिक हिरासत में जिला जेल में निरुद्ध था।

जिला कारागार प्रशासन के मुताबिक 12 दिसंबर की रात अचानक हरिवंश की तबीयत बिगड़ गई थी। इस पर जेल प्रशासन ने उसे तत्काल महराजगंज जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक परीक्षण के बाद दवाइयां देकर उसकी हालत सामान्य बताई और उसे वापस जेल भेज दिया।

मंगलवार सुबह हरिवंश की तबीयत फिर अचानक गंभीर रूप से खराब हो गई। जेल प्रशासन ने उसे दोबारा जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने तुरंत इलाज शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु की सूचना मिलते ही अस्पताल परिसर में जेल प्रशासन और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने जेल प्रशासन से संबंधित मेडिकल रिकॉर्ड, इलाज से जुड़े दस्तावेज और डॉक्टरों की रिपोर्ट तलब कर ली है। मृतक के स्वजन को भी घटना की सूचना दे दी गई है।