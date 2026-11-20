संवाद सूत्र, (चौक बाजार) महराजगंज। मुंडन संस्कार के कार्यक्रम में खाना बनाने आए एक हलवाई ने छह वर्षीय मासूम बच्ची को बगीचे में ले जाकर दुष्कर्म किया। घटना के बाद बच्ची की हालत गंभीर हो गई। उसे उपचार के लिए मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।इसके बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

चौक थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार की सायं मुंडन संस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें भोजन के साथ डीजे कार्यक्रम भी चल रहा था। कार्यक्रम में रिश्तेदार और परिचित शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान अपने मामा के घर आई छह वर्षीय बच्ची रात साढ़े सात बजे अचानक लापता हो गई। काफी देर तक बच्ची दिखाई नहीं दी तो स्वजन उसकी तलाश में जुट गए। घर के आसपास और कार्यक्रम स्थल पर खोजबीन की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। रात करीब नौ बजे बच्ची घर से लगभग 200 मीटर दूर काली मंदिर के पास स्थित एक बगीचे में रोती हुई मिली।