    महराजगंज में चार हादसों के बाद जागा सिंचाई विभाग, पुल चौड़ीकरण का काम शुरू

    By Santosh Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 05:45 PM (IST)

    महराजगंज में लगातार हो रहे सड़क हादसों के बाद सिंचाई विभाग जागा है। विभाग ने पुल के चौड़ीकरण का काम शुरू कर दिया है। यह निर्णय क्षेत्र में हुई चार दुर ...और पढ़ें

    पुल चौड़ीकरण का काम शुरू।

    संवाद सूत्र, हरिहरपुर। रेलिंग विहीन पुल पर सर्दियों के मौसम में धुंध की वजह से हादसे बढ़ जाते है। पांच दिन पूर्व रात के अंधेरे में सिंदुरिया थाना क्षेत्र के मुजहना बुजुर्ग निवासी दिलीप बाइक के साथ बाल्मिकी चौराहा स्थित पुल से नीचे नहर में गिर गए। जिससे उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। इस पुल पर एक वर्ष के भीतर यह चौथी दुर्घटना है। जिसके बाद सिंचाई विभाग निंद्रा से जग गई है। युवक की मृत्यु के बाद रविवार को इस पुल के किनारे ह्युम पाइप डालकर पुल की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है।

    ऐसे में अब यहां दुर्घटना का खतरा कम हो जाएगा। दरअसल पुल कई दशक पुराना है। पुल के दोनों साइड की रेलिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। पुल के दोनों तरफ तीव्र मोड़ है। जिस कारण यहां हमेशा दुर्घटना होते रहती है।

    ग्रामीण संदेश पटेल, हितेंद्र पटेल, मुक्तिनाथ, मनोज, प्रदीप, सोनू ने बताया कि पिछले वर्ष सिंचाई विभाग ने यहां नया पुल बनाने के लिए आश्वासन दिया था, संबंधित अधिकारियों के अनुसार यहां पुल निर्माण के लिए स्वीकृति भी मिल चुकी है, लेकिन अब यहां दुर्घटना रोकने के लिए नये पुल की जगह ह्युम पाइप और मिट्टी डालकर विभाग खानापूर्ति कर रहा है।

    यहां नये पुल के लिए स्वीकृति मिल गई है, लेकिन धन के अभाव में निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। जिलाधिकारी के निर्देश पर ह्युम पाइप और मिट्टी डालकर इस पुल की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है। धन मिलते ही यहां नये पुल का निर्माण कराया जाएगा। -घनश्याम गुप्ता, सहायक अभियंता सिंचाई खंड प्रथम।

    बाल्मिकी चौराहा स्थित पुल पर एक वर्ष के भीतर हुई दुर्घटना

    दिसंबर 2024 में पुल से बाइक के साथ नीचे नहर में गिरने से पश्चिमी चंपारण बिहार के सेमरा थाना क्षेत्र के नौतनवा निवासी देवनारायण दत्त की मौके पर मृत्यु हो गई थी।

    जनवरी 2025 में पुल से मुर्गीयों से लदी एक पिकअप नहर में पलट गई। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने किसी तरह घायल चालक को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। घटना में आठ क्विंटल मुर्गीयों की मृत्यु हो गई थी। फरवरी 2025 में दरहटा निवासी अनिल बाइक के साथ पुल से नहर में गिर गए।

    ग्रामीणों ने रस्सी से बांधकर युवक व उसके मोटरसाइकिल को किसी तरह बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। बीते बुधवार को मुजहना बुजुर्ग निवासी दिलीप बाइक के साथ पुल से निचे गिर गए। जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी।
