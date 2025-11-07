महराजगंज में आरोग्य मंदिर पर लटका मिला ताला, CHO समेत तीन का कटा वेतन
महराजगंज के करमहिया ग्राम पंचायत में स्थित आरोग्य मंदिर पर ताला लटका मिला। निरीक्षण के दौरान मंदिर बंद पाए जाने पर नोडल अधिकारी डॉ. रमेश चंद्र ने CHO समेत तीन कर्मचारियों का वेतन काट दिया। यह कार्रवाई स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई है।
जागरण संवाददाता, महराजगंज। सदर सीएचसी अधीक्षक डॉ. केपी सिंह के शुक्रवार को सुबह आयुष्मान आरोग्य मंदिर बांसपार के निरीक्षण में यहां की अव्यवस्था की पोल खुलकर सामने आ गई। इस दौरान केंद्र पर ताला लटका रहा। सीएचओ (हेल्थ कम्युनिटी आफिसर) और दो एएनएम अनुपस्थित रहीं। केंद्र के मुख्य गेट पर गंदगी मिली। जिस पर अधीक्षक ने सीएचओ सहित तीनों कर्मचारियों का वेतन काटते हुए स्पष्टीकरण मांगा है।
आरोग्य मंदिरों पर सीएचओ और एएनएम की मनमानी की शिकायत आए दिन प्रशासन के संज्ञान में आता रहा है। कई रोगियों को इन आरोग्य मंदिरों पर समुचित चिकित्सकीय सुविधाएं भी नहीं मिल पाती थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर आरोग्य मंदिर के निरीक्षण गुरुवार को आयुष्मान आरोग्य मंदिर बांसपार पर सुबह 11.45 बजे ताला लटका रहा।
सीएचओ पुनीता, एएनएम प्रियंका पटेल व रीना सिंह बिना सूचना के अनुपस्थित रहीं। केंद्र के प्रवेश द्वार पर गंदगी का अंबार लगा था। केंद्र बंद होने के कारण यहां कोई समीक्षा नहीं हो पाई।
अधीक्षक ने बताया कि सीएचओ सहित तीन कर्मियों का एक दिन का वेतन कटौती करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है। तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण नहीं प्राप्त होने पर विभागीय कार्रवाई के लिए संस्तुति की जाएगी। इस दौरान स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी श्रीभागवत सिंह, ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक सूर्यप्रताप सिंह मौजूद रहे।
