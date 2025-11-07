महराजगंज में आरोग्य मंदिर पर लटका मिला ताला, CHO समेत तीन का कटा वेतन

जागरण संवाददाता, महराजगंज। सदर सीएचसी अधीक्षक डॉ. केपी सिंह के शुक्रवार को सुबह आयुष्मान आरोग्य मंदिर बांसपार के निरीक्षण में यहां की अव्यवस्था की पोल खुलकर सामने आ गई। इस दौरान केंद्र पर ताला लटका रहा। सीएचओ (हेल्थ कम्युनिटी आफिसर) और दो एएनएम अनुपस्थित रहीं। केंद्र के मुख्य गेट पर गंदगी मिली। जिस पर अधीक्षक ने सीएचओ सहित तीनों कर्मचारियों का वेतन काटते हुए स्पष्टीकरण मांगा है।

आरोग्य मंदिरों पर सीएचओ और एएनएम की मनमानी की शिकायत आए दिन प्रशासन के संज्ञान में आता रहा है। कई रोगियों को इन आरोग्य मंदिरों पर समुचित चिकित्सकीय सुविधाएं भी नहीं मिल पाती थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर आरोग्य मंदिर के निरीक्षण गुरुवार को आयुष्मान आरोग्य मंदिर बांसपार पर सुबह 11.45 बजे ताला लटका रहा।