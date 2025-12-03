महायोजना में शामिल हुआ महराजगंज और सिसवा, विकास को लगेंगे पंख; मिलेंगी सुविधाएं
महराजगंज और सिसवा नगर पालिका को महायोजना अमृत 2.0 में शामिल किया गया है, जिससे विकास की उम्मीदें बढ़ गई हैं। केंद्रीय और राज्य स्तरीय टीम जल्द ही संयु ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, महराजगंज। जिले के विकास की दृष्टि से अच्छी खबर है। नगर पालिका महराजगंज और सिसवा को महायोजना अमृत 2.0 में शामिल किया गया है। ऐसे में इन क्षेत्रों में जहां विकास के पंख लगने की उम्मीद जगी है, वहीं नगर की सूरत भी संवरेगी। इसके लिए जल्द ही केंद्रीय और राज्य स्तरीय टीम विकास का खांका खींचने के लिए संयुक्त रूप से सर्वे करेगी।
यूं तो वर्ष 2021 की महायोजना में केवल नगर पालिका परिषद महराजगंज को शामिल किया गया था। यहां सड़क, मंडी स्थल, पार्किंग, ट्रांसपोर्ट नगर, शिक्षण संस्थान, बस डिपो, हरित एरिया आदि के लिए स्थान चिन्हित किए गए। इनमें से बहुत से काम हुए भी है। कुछ निर्माणाधीन हैं।
अब इस बार भारत सरकार की अमृत 2.0 योजना की उप योजना जीआइएस आधारित महायोजना संरचना के अंतर्गत नगर पालिका परिषद महराजगंज और नई नगर पालिका सिसवा को शामिल करने से विकास की रफ्तार को और गति मिलने की उम्मीद जगी है।
महायोजना में शामिल होने से इन नगर पालिका क्षेत्रों में जहां जाम की समस्या के समाधान की योजना बनेगी, वहीं आवासीय, औद्योगिक तथा व्यवसायिक कालोनियों, पार्क के साथ ही साथ नगर को सुनियोजित ढंग से बसाया जाएगा। जिसका सुविधा नगर वासियों को मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले लखनऊ से ही सेटलाइट के माध्यम से आनलाइन सर्वे की जाएगी। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक अनिल कुमार मिश्र का पत्र आते ही जिले में इसके लिए सक्रियता बढ़ गई है।
जिले में काफी विकास कार्य हुए हैं और हो भी रहे हैं। नगर पालिका परिषद महराजगंज और सिसवा को महायोजना में शामिल होने से निश्चित रूप से सुनिश्चित विकास की नई शुरूआत होगी। इस संबंध में जो भी गाइड लाइन होगी, उसका अनुपालन कराया जाएगा।- डॉ. प्रशांत कुमार, अपर जिलाधिकारी
