Maharajganj Accident: सड़क किनारे खड़ी डीसीएम में भिड़ी बाइक, पति-पत्नी की मौत
सिसवा बाजार में एक दर्दनाक हादसे में सड़क किनारे खड़ी डीसीएम से बाइक टकराने से पति-पत्नी की मौत हो गई। बीरबल अपनी पत्नी शीला को ससुराल से लेकर घर जा रहे थे, तभी सबया ढाले के पास यह दुर्घटना हुई। स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
संवाद सूत्र, सिसवा बाजार। सड़क किनारे खड़ी डीसीएम में पीछे से बाइक के भिड़ने से बुधवार की रात दंपती की मौत हो गई। पति बीरबल अपने ससुराल से पत्नी शीला को बाइक से लेकर घर जा रहे थे। इसी दौरान सबया ढाले के पास घटना घट गई।
निचलौल थाना के बूढ़ाडीह निवासी बीरबल बुधवार की सायं ससुराल कोठीभार थाना क्षेत्र के असमन छपरा से अपनी पत्नी शीला को बाइक से लेकर घर जा रहे थे। इसी दौरान रात साढ़े आठ बजे के करीब सबया ढाले के पास बाइक अनियंत्रित हो गई और खड़ी डीसीएम में पीछे से भिड़ गई।
घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन-फानन में स्थानीय लोगों की मदद से एंबुलेंस के माध्यम से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिसवा भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत्यु घोषित कर दिया। घटना की सूचना घर पर पहुंचते ही चीख-पुकार मच गई। देर रात तक सीएचसी पर स्वजन की भीड़ लगी रही।
कोठीभार थानाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक के स्वजन को सूचना दे दी गई है। दोनों वाहनों को जब्त कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
