महराजगंज में तेंदुए ने हमला कर पांच ग्रामीणों को किया घायल, दो की हालत गंभीर
महराजगंज जिले में एक तेंदुए ने गांव में घुसकर पांच ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिनमें से दो की हालत गंभीर है। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। वन विभाग तेंदुए को पकड़ने के लिए अभियान चला रहा है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
जागरण संवाददाता, महराजगंज। जंगल से भटककर आबादी क्षेत्र में पहुंचे तेंदुए ने मंगलवार को भोतहा टोला रिसालपुर में घुसकर आतंक मचा दिया। गांव में अचानक तेंदुए के घुसने से अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान तेंदुए ने ग्रामीणों पर हमला कर पांच लोगों को घायल कर दिया, जिसमें दो लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जबकि तीन का स्थानीय स्तर पर उपचार जारी है।
सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग के लक्ष्मीपुर रेंज में आने वाले पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा भोतहा टोला रिसालपुर में मंगलवार दोपहर में जंगल से भटका एक तेंदुआ अचानक गांव में घुस आया। करीब साढ़े बारह बजे प्राइमरी स्कूल के पीछे पहली बार नजर आए तेंदुए को देखकर कुत्तों ने भौंकना शुरू किया।
ग्रामीणों ने शोर मचाकर भगाने की कोशिश की। इसी दौरान वह हमलावर हो उठा और राहुल को गंभीर रूप से घायल कर दिया। राहुल को बचाने पहुंचे राजकुमार पर भी तेंदुए ने हमला कर दिया। दोनों घायलों को ग्रामीणों ने तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) लक्ष्मीपुर पहुंचाया।
हमले के कुछ देर बाद तेंदुआ समीप के ही रेशम फार्म के करीब खेतों की ओर दिखाई पड़ा। जहां पर लोगों की भीड़ ने लाठी डंडा लेकर उसे दोबारा दौड़ाने का प्रयास किया। जिसके बाद तेंदुआ पुन: हमलावर हुआ और दूसरी बार अचलगढ़ निवासी सलमान तथा भोतहा टोला रिसालपुर निवासी विकास और राजेश को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया।
सभी पांच घायलों को सीएचसी लक्ष्मीपुर में भर्ती कराया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर राहुल और राजेश को जिला अस्पताल महराजगंज के लिए रेफर कर दिया गया।
घटना की जानकारी पर जंगल से आए वन विभाग की टीम और ग्रामीण तेंदुए की तलाश में जुटे हैं। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और भीड़ न लगाने की अपील की है।
जंगल की तरफ से भटककर तेंदुए के बाहर आने की सूचना मिली है। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पाया कि पांच लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का उपचार किया जा रहा है, सभी खतरे से बाहर हैं। अबतक की जांच में तेंदुए के पुन: जंगल की तरफ लौट जाने की सूचना है। एहतियात के तौर पर वन विभाग की टीम क्षेत्र में सक्रिय है। -निरंजन सुर्वे, डीएफओ सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग।
