    कृषक पंजिका से बदली तस्वीर: प्रदेश का मॉडल बना महराजगंज, एम-पैक्स अभियान में लक्ष्य से चार गुना अधिक सदस्यता

    By Sachidanand Mishra Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 03:20 PM (IST)

    कृषक पंजिका से उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। एम-पैक्स अभियान में लक्ष्य से चार गुना अधिक सदस्यता के साथ, ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, महराजगंज। कृषक पंजिका को केंद्र में रखकर चलाए गए एम-पैक्स सदस्यता महाअभियान 2025 ने जनपद में सहकारिता की तस्वीर ही बदल दी है। लक्ष्य से चार गुना अधिक सदस्यता हासिल कर महराजगंज न सिर्फ प्रदेश में पहले स्थान पर रहा, बल्कि सहकारिता आंदोलन के लिए एक मॉडल जिला बनकर उभरा है। इसी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री ने जिले को सम्मानित किया है, जिसकी गूंज अब प्रदेशभर में सुनाई दे रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विभागीय आंकड़ों के अनुसार, अभियान के दौरान जनपद की कुल 96 बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियों (बी-पैक्स) ने मिलकर लगभग 1.27 लाख नए सदस्य बनाए। औसतन प्रति समिति करीब 1333 सदस्य जोड़े गए, जो अपने आप में रिकार्ड है।

    इस सफलता के पीछे तहसील स्तर के एडीसीओ, ब्लाक स्तर के एडीओ, समितियों के सचिवों के साथ-साथ सहकार सारथी के रूप में जुड़े युवाओं की अहम भूमिका रही। सभी के सामूहिक प्रयास से महराजगंज को प्रदेश में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ।

    अभियान में विकास खंड सदर की बी-पैक्स पकड़ी खुर्द ने सर्वाधिक 2288 सदस्य बनाकर जनपद में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं आनलाइन सदस्यता के क्षेत्र में विकास खंड मिठौरा के एडीओ कोआपरेटिव आशीष सिंह के नेतृत्व में औराटार सेखुई समिति ने 1778 आनलाइन सदस्य जोड़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया।

    डिजिटल माध्यम से सदस्यता ने खासकर युवा किसानों की भागीदारी को बढ़ाया। सदस्यता अभियान के दौरान समितियों को सदस्यों से करीब 2.17 करोड़ रुपये की अंश पूंजी प्राप्त हुई है। इससे न सिर्फ समितियों के व्यवसाय में वृद्धि होगी, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।

    नई सदस्यता के बाद किसानों को उर्वरक, केसीसी ऋण जैसी सुविधाएं आसानी से मिलेंगी। साथ ही उन्हें समिति चुनावों में मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार भी प्राप्त होगा।

    आत्मनिर्भर किसान से सशक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था तक

    सम्मान प्राप्त करने के बाद जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने कहा कि सशक्त पैक्स ही सशक्त किसान की नींव हैं। सहकारिता के माध्यम से किसान आत्मनिर्भर बनेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और कृषि योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि महराजगंज का यह माडल आने वाले समय में प्रदेश के अन्य जिलों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा।

     