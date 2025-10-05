Language
    UP में बेरोजगार बन हो रहे ठगी का शिकार, नौकरी की लालच में लग रहा लाखों का चूना

    By Vishwa Deepak Tripathi Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 04:22 PM (IST)

    भिटौली में नौकरी की तलाश में युवा ठगी का शिकार हो रहे हैं। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखेबाज उनसे लाखों रुपये ठग रहे हैं। फर्जी वीजा और टिकट देकर उन्हें विदेश भेजने का वादा किया जाता है लेकिन अंत में उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। युवाओं को वीजा और टिकट की जांच करने की सलाह दी जाती है।

    जालसाजों के चक्कर में बेरोजगार हो रहे ठगी के शिकार।

    संवाद सूत्र, भिटौली । बेरोजगारी का आलम यह है कि नौकरी के लिए युवा ठगी का शिकार हो रहे हैं। विदेशों में नौकरी पाने का सपना लेकर भी घर से निकले, तो वहां भी वे फंस ही रहे हैं। काम के लिए भटक रहे बेरोजगारों को नौकरी के नाम धोखा मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र व निम्न आय वर्ग के नाबालिग, किशोर व युवा रोजगार की आस में शिकार बन रहे हैं।

    केस एक

    परसौनी बुजुर्ग निवासी संजय मिश्रा सहित 20 लोगों से विदेश में अच्छी नौकरी दिलाने के नाम पर जालसाजों ने 40लाख ठग लिया। जालसाजों ने फेक वीजा और फर्जी टिकट बनवाकर मुम्बई भेजा था। जहां पर एअरपोर्ट कर्मियों की जांच में यात्रा टिकट फर्जी पाया गया और बीजा को भी फर्जी बताया।

    केस दो

    मंगलपुर पटखौली निवासी सुनील चौहान, गोबरी चौहान, बलराम चौहान, संदीप चौहान से विदेश भेज कर अच्छा काम दिलान की बात कहा जालसाजों ने 3.96 लाख रुपये ठग दिए। पीड़ित मलेशिया गये । वहां काम नहीं मिला। पासपोर्ट वापस देने के नाम पर 28 हजार रुपये भी दिये। 60 हजार रुपये का टिकट लेकर किसी तरह वह अपने घर वापस आए।

    केस तीन

    खेमपिपरा निवासी लल्लन गुप्त विदेश भेजने के नाम पर अलग अलग चार किस्तों में कुल एक लाख पंद्रह हजार रूपये एजेंट लिया। पैसा देने के बाद एजेंट ने विदेश भेजने के लिए मेडिकल भी कराया। मेडिकल कराने के बाद हीलावाली करने लगा। आज तक उसने न तो विदेश भेजा और न ही रुपया लौटाया।

    केस चार

    ठूठीबारी निवासी बलराम नायक को विदेश भेजने के नाम पर एजेंट ने 51 हजार ठग लिए। विदेश भेजने के वास्ते फर्जी टिकट दे दिया। टिकट के सम्बन्ध में जांच पड़ताल किया गया तो फर्जी टिकट दिये जाने की जानकारी हुई।

    ऐसे करें वीजा और टिकट की पहचान

    वीजा की पहचान के लिए दूतावास की वेबसाइट पर या सीधे दूतावास जाकर स्थिति की जांच की जाती है, और नकली वीजा की स्थिति में कोई जानकारी नहीं मिलती है। अधिकांश देशों के लिए आप आनलाइन वीज़ा स्टेटस की जांच कर सकते हैं। इसके लिए आपको दूतावास या वीजा आवेदन केंद्र की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना चाहिए।