महराजगंज में ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हुई मौत

संवाद सूत्र, (धानी) महराजगंज। गश्त पर निकले धानी चौकी पर तैनात मुख्य आरक्षी रामनयन माैर्य की अचानक सोमवार की दोपहर तबीयत बिगड़ गई। आनन-फानन में उन्हें धानी चौराहे स्थित एक क्लीनिक पर प्राथमिक उपचार के बाद धानी सीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

आजमगढ़ जिले के थाना मुबारकपुर के लोहरा गांव निवासी रामनयन माैर्य वर्ष 2011 बैच के आरक्षी थे। सोमवार की दोपहर बाद मुख्य आरक्षी रामनयन मौर्य अपने साथी अनूप तिवारी के साथ धानी चौकी क्षेत्र में हिस्ट्रीशीटरों के सत्यापन के लिए निकले थे।

अनूप तिवारी के मुताबिक क्षेत्र से लौटते समय धानी चौराहे से 200 मीटर पूर्व ही अचानक उनके हाथ और पैरों में कंपन शुरू हो गई। पीछे बैठे अनूप तिवारी ने बाइक रोकवाकर उन्हें ग्रामीणों की मदद से पहले स्थानीय स्तर पर प्राथमिक उपचार का प्रयास किया।