जागरण संवाददाता, महराजगंज। सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट से सराफा बाजार में खरीदारी तेज हुई है। करीब आठ माह के निचले स्तर पर पहुंचे भाव ने लग्न की तैयारी कर रहे परिवारों को राहत दी है।

ग्राहकों को कम बजट में बेहतर जेवर खरीदने का अवसर मिल रहा है, जबकि पुराने भाव पर स्टाक रखने वाले कारोबारियों को नुकसान की चिंता है। कुछ कारोबारी बुकिंग पर घटे भाव का लाभ ग्राहकों को दे रहे हैं। वहीं, बड़े व्यापारियों की ओर से सोने की आपूर्ति सीमित किए जाने की बात सामने आई है।

जिले में गुरुवार को सोने का भाव 1,35,200 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी का भाव 1,64,000 रुपये प्रति किलोग्राम बताया गया। कारोबारियों के अनुसार, दीपावली के समय सोना 1,44,500 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी 1,91,500 रुपये प्रति किलोग्राम थी।

पुराने भाव पर खरीदे गए स्टाक के कारण कारोबारियों को गिरावट से नुकसान हो रहा है। लग्न को देखते हुए सोने की चेन, अंगूठी, कान के टप्स, मंगलसूत्र और छोटे हार की मांग बढ़ी है। ग्राहक भारी सेट के बजाय हल्के और कम वजन वाले आकर्षक डिजाइन पसंद कर रहे हैं।

स्वर्ण कारोबारी अरविंद वर्मा ने बताया कि भाव घटने से जेवरों की मांग बढ़ी है। उनके यहां बुकिंग के समय ग्राहकों को बताया जाता है कि भाव बढ़ने पर पुरानी कीमत ली जाएगी और घटने पर कम भाव के अनुसार जेवर दिए जाएंगे। इससे आर्डर बढ़े हैं। हालांकि, बड़े कारोबारियों की ओर से सोने की आपूर्ति सीमित किए जाने से आर्डर पूरा करने में परेशानी हो रही है।