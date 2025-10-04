झोलाछाप के इंजेक्शन लगाने के बाद 5 साल की बच्ची की मौत, परिजनों ने कार्रवाई की मांग की

महाराजगंज में एक झोलाछाप डॉक्टर के गलत इंजेक्शन से 5 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। बच्ची को तीन दिन से बुखार था। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल ले गए जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। आक्रोशित परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। CMO ने मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

जागरण संवाददाता, महराजगंज। ग्रामसभा बिरैचा के सेमरहना टोला में गुरुवार को झोलाछाप के इंजेक्शन लगाने से एक बच्ची की मृत्यु हो गई। घटना के बाद स्वजन कार्रवाई की मांग को लेकर आक्रोशित हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई में जुटी है।

उधर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. श्रीकांत शुक्ला ने पूरे प्रकरण की जांच कर झोलाछाप को चिह्नित करते हुए उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया है। घुघली थाना क्षेत्र के सेमरहना टोला निवासी जफर की बेटी अमिजा (पांच वर्ष) को बीते तीन दिनों से बुखार था।

बुखार जब ठीक नहीं हुआ तो उन्होंने गांव में ही एक झोलाछाप को दिखाया। झोलाछाप ने बेटी के स्वास्थ्य की जांच की। इसके बाद उसे इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगते ही बेटी की तबीयत बिगड़ने लगी। आनन-फानन में घबराए स्वजन बेटी को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिटौली पहुंचे।

जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत की खबर सुनते ही स्वजन की चीख-पुकार मच गई। सीएचसी अधीक्षक डा. अमित विक्रम ने बताया कि बच्ची मृत अवस्था में आई थी। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। घुघली थानाध्यक्ष कुंवर गौरव सिंह ने बताया कि घटना को लेकर अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सकेगा।