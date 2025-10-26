घुघली-आनंदनगर रेल लाइन के लिए शुरू हुआ अतिक्रमण हटाने का काम, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया हुई पूरी

जागरण संवाददाता, महराजगंज। घुघली से आनंदनगर वाया महराजगंज नई रेल लाइन परियोजना के कार्य में अब तेजी आ गई है। प्रथम चरण में घुघली से महराजगंज के बीच आने वाले 29 ग्राम पंचायतों की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, जिसके बाद अब रेलवे प्रशासन ने अधिग्रहीत भूमि से अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस क्रम में रविवार को जोगिया गांव से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई।

रेलवे प्रशासन ने बताया कि जिन कास्तकारों को भूमि के अधिग्रहण के बाद मकानों का भी मुआवजा दिया जा चुका है, उनसे एक माह पूर्व ही नोटिस चस्पा कर अपील की गई थी, कि वे स्वयं अपने मकान, पेड़ और हैंडपंप आदि हटाकर कार्य में सहयोग करें। अब नोटिस की अवधि पूरी होने पर रेलवे द्वारा स्थल से अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

लोग खुद हटा रहे अतिक्रमण अधिकांश कास्तकार स्वयं ही श्रमिक लगाकर अपने मकान आदि हटाने में लगे हुए हैं। रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर अजय कुमार ने बताया कि जिन गांवों में मुआवजा वितरण हो चुका है, वहां के अधिकतर स्वामी स्वयं ही अपना अतिक्रमण हटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी प्रभावितों को पर्याप्त समय दिया गया है।

जो लोग स्वयं नहीं हटाएंगे, उनके अतिक्रमण को रेलवे की टीम स्थानीय प्रशासन के सहयोग से नियमानुसार हटाएगी। उन्होंने कहा कि अधिग्रहीत क्षेत्र में सभी मकानों, पेड़ों और अन्य संपत्तियों का मूल्यांकन कर मुआवजा देने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है।