    घुघली-आनंदनगर रेल लाइन के लिए शुरू हुआ अतिक्रमण हटाने का काम, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया हुई पूरी

    By Sachidanand Mishra Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 04:24 PM (IST)

    घुघली-आनंदनगर रेल लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने के बाद अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हो गया है। यह कदम रेल लाइन के निर्माण को गति देगा और क्षेत्र के विकास में सहायक होगा।

    जागरण संवाददाता, महराजगंज। घुघली से आनंदनगर वाया महराजगंज नई रेल लाइन परियोजना के कार्य में अब तेजी आ गई है। प्रथम चरण में घुघली से महराजगंज के बीच आने वाले 29 ग्राम पंचायतों की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, जिसके बाद अब रेलवे प्रशासन ने अधिग्रहीत भूमि से अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस क्रम में रविवार को जोगिया गांव से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई।

    रेलवे प्रशासन ने बताया कि जिन कास्तकारों को भूमि के अधिग्रहण के बाद मकानों का भी मुआवजा दिया जा चुका है, उनसे एक माह पूर्व ही नोटिस चस्पा कर अपील की गई थी, कि वे स्वयं अपने मकान, पेड़ और हैंडपंप आदि हटाकर कार्य में सहयोग करें। अब नोटिस की अवधि पूरी होने पर रेलवे द्वारा स्थल से अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

    लोग खुद हटा रहे अतिक्रमण

    अधिकांश कास्तकार स्वयं ही श्रमिक लगाकर अपने मकान आदि हटाने में लगे हुए हैं। रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर अजय कुमार ने बताया कि जिन गांवों में मुआवजा वितरण हो चुका है, वहां के अधिकतर स्वामी स्वयं ही अपना अतिक्रमण हटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी प्रभावितों को पर्याप्त समय दिया गया है।

    जो लोग स्वयं नहीं हटाएंगे, उनके अतिक्रमण को रेलवे की टीम स्थानीय प्रशासन के सहयोग से नियमानुसार हटाएगी। उन्होंने कहा कि अधिग्रहीत क्षेत्र में सभी मकानों, पेड़ों और अन्य संपत्तियों का मूल्यांकन कर मुआवजा देने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है।

    हालांकि कुछ प्रभावित ग्रामीणों ने अभी भी मुआवजा न मिलने की शिकायतें की हैं, जिनकी जांच की जा रही है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, भूमि अधिग्रहण कार्य पूर्ण होने के साथ अब परियोजना के अगले चरण रेल लाइन बिछाने और आधार निर्माण कार्य की शुरुआत जल्द ही की जाएगी, जिससे इस लंबे समय से प्रतीक्षित रेल परियोजना को गति मिल सकेगी।