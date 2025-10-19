घुघली-आनंदनगर रेल लाइन: अब पटरी बिछाने की राह हुई साफ, तीन बचे गांवों के भूमि का भी जारी हुआ अधिग्रहण गजट

जागरण संवाददाता, महराजगंज। जिले की वर्षों से प्रतिक्षित घुघली से आनंदनगर बाया महराजगंज 52.07 किलोमीटर लंबी रेल लाइन परियोजना को अब निर्णायक गति मिलने जा रही है। रेलवे मंत्रालय की ओर से इस परियोजना से जुड़ी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया का अंतिम चरण भी पूरा कर लिया गया है। अब तक 52 ग्राम पंचायतों में से 49 गांवों की भूमि के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका था, जबकि शेष तीन ग्राम पंचायतों मथुरानगर, सिधवारी और देउरवा के लिए भी अब गजट जारी हो गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके साथ ही पूरी परियोजना क्षेत्र की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया औपचारिक रूप से पूर्ण हो गई है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 194 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना है। इनमें अंतिम चरण के तीन गांवों में देउरवा के 45 भूखंडों में लगभग 2.5 हेक्टेयर, मथुरानगर के 170 भूखंडों में 12.35 हेक्टेयर, तथा सिधवारी के 16 भूखंडों में 1.36 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जानी है।

भूमि अध्याप्ति अधिकारी नंद प्रकाश मौर्य ने बताया कि रेलवे की ओर से अब समस्त ग्राम पंचायतों की भूमि के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आगामी दिनों में इन पर प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के बाद भूमि अधिग्रहण की अंतिम कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

रेल लाइन के लिए स्वीकृत हुआ है 958.27 करोड़ का बजट: रेल मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए कुल 958.27 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है, जिसमें सिविल कार्यों पर 875.27 करोड़, सिग्नल एवं टेलीकाम पर 18.17 करोड़, तथा अन्य इलेक्ट्रानिक्स कार्यों पर 64.26 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं।

अधिकारियों का मानना है कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अब रेलवे ट्रैक बिछाने का कार्य तेजी से शुरू होगा, जिससे जिले को न केवल एक नई रेल सुविधा मिलेगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास और व्यापारिक संपर्कों में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

स्थानीय लोगों में इस परियोजना को लेकर लंबे समय से उम्मीदें थीं, और अब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने से परियोजना के शीघ्र आरंभ की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। यह रेल लाइन महराजगंज जनपद को सीधे आनंदनगर और घुघली के माध्यम से जोड़ते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए विकास की नई राह खोलेगी।



11 ग्राम पंचायतों में आंशिक एवं छुटे हुए गाटों का भी जारी हुआ गजट: