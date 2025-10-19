Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    घुघली-आनंदनगर रेल लाइन: अब पटरी बिछाने की राह हुई साफ, तीन बचे गांवों के भूमि का भी जारी हुआ अधिग्रहण गजट

    By Sachidanand Mishra Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 03:33 PM (IST)

    महराजगंज जिले में घुघली-आनंदनगर रेल लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो गया है। रेलवे मंत्रालय ने अंतिम तीन गांवों के लिए भी गजट जारी कर दिया है। इस परियोजना के लिए 958.27 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हुआ है। भूमि अधिग्रहण के बाद अब रेलवे ट्रैक बिछाने का काम तेजी से शुरू होगा, जिससे क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी और लोगों को बेहतर रेल सुविधा मिलेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, महराजगंज। जिले की वर्षों से प्रतिक्षित घुघली से आनंदनगर बाया महराजगंज 52.07 किलोमीटर लंबी रेल लाइन परियोजना को अब निर्णायक गति मिलने जा रही है। रेलवे मंत्रालय की ओर से इस परियोजना से जुड़ी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया का अंतिम चरण भी पूरा कर लिया गया है। अब तक 52 ग्राम पंचायतों में से 49 गांवों की भूमि के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका था, जबकि शेष तीन ग्राम पंचायतों मथुरानगर, सिधवारी और देउरवा के लिए भी अब गजट जारी हो गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके साथ ही पूरी परियोजना क्षेत्र की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया औपचारिक रूप से पूर्ण हो गई है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 194 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना है। इनमें अंतिम चरण के तीन गांवों में देउरवा के 45 भूखंडों में लगभग 2.5 हेक्टेयर, मथुरानगर के 170 भूखंडों में 12.35 हेक्टेयर, तथा सिधवारी के 16 भूखंडों में 1.36 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जानी है।

    भूमि अध्याप्ति अधिकारी नंद प्रकाश मौर्य ने बताया कि रेलवे की ओर से अब समस्त ग्राम पंचायतों की भूमि के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आगामी दिनों में इन पर प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के बाद भूमि अधिग्रहण की अंतिम कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

    रेल लाइन के लिए स्वीकृत हुआ है 958.27 करोड़ का बजट:

    रेल मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए कुल 958.27 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है, जिसमें सिविल कार्यों पर 875.27 करोड़, सिग्नल एवं टेलीकाम पर 18.17 करोड़, तथा अन्य इलेक्ट्रानिक्स कार्यों पर 64.26 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं।

    अधिकारियों का मानना है कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अब रेलवे ट्रैक बिछाने का कार्य तेजी से शुरू होगा, जिससे जिले को न केवल एक नई रेल सुविधा मिलेगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास और व्यापारिक संपर्कों में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

    स्थानीय लोगों में इस परियोजना को लेकर लंबे समय से उम्मीदें थीं, और अब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने से परियोजना के शीघ्र आरंभ की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। यह रेल लाइन महराजगंज जनपद को सीधे आनंदनगर और घुघली के माध्यम से जोड़ते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए विकास की नई राह खोलेगी।

    11 ग्राम पंचायतों में आंशिक एवं छुटे हुए गाटों का भी जारी हुआ गजट:

    एक तरफ जहां रेलवे की ओर से कुल 52 गांवों में करीब 194 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण गजट हो चुका है, वहीं घुघली खुर्द से लेकर चेहरी तक अलग-अलग 11 ग्राम पंचायतों में एक-दो छूटे हुए गाटों का भी अधिग्रहण किया गया है। जिसमें परसिया खुर्द एवं घुघली खुर्द के दो-दो भूखंड, अगया गांव में एक, दरौली में तीन, बरवा विद्यापति में एक, तरकुलवा में पांच,महुअवा में सात, पड़री बुजुर्ग में एक, रुधौली भावचक में एक, पिपरदेउरा में एक तथा जंगल दूधराई उर्फ चेहरी में दो गाटे शामिल हैं। भूमि अध्याप्ति अधिकारी नंद प्रकाश मौर्य ने बताया कि इन 11 ग्राम पंचायतों में जो गाटे छूट गए थे, उनका अधिग्रहण किया गया है।