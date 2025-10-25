नेपाल में Gen-G समूह का प्रदर्शन, सभी जिलों में सम्मेलन कराने की मांग
नेपाल के काठमांडू में जेन-जी समूह ने सभी जिलों में सम्मेलन कराने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने एकता और समर्पण की भावना से नई पीढ़ी की आवाज बनने की बात कही। सोनौली सीमा पर भी इसका असर दिखा, जहां वाहनों की आवाजाही धीमी रही और सुरक्षा बढ़ाई गई।
संवाद सूत्र, (भैरहवा) नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू के माइतीघर में शनिवार को जेन–जी समूह ने धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार से सभी जिलों में जेन–जी सम्मेलन आयोजित कराने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे एकता और समर्पण की भावना से जुड़कर नई पीढ़ी की आवाज़ बनना चाहते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि गुटबाजी और विभाजन की राजनीति अब स्वीकार्य नहीं है।
धरने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने “जेन–जी के मांग पूरी करो”, “शहीदों का रक्त न भूलो”, “देश के घाव, हमारी जिम्मेदारी” जैसे नारे लगाए। प्रदर्शन में बलिदानियों के स्वजन और जेन–जी आंदोलन के घायलों के स्वजन भी शामिल हुए। यह धरना जेन–जी आंदोलन में उठाए गए मुद्दों को पूरा कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के उद्देश्य से किया गया। -----
सोनौली सीमा पर भी दिखा असर:
काठमांडू में जारी इस धरने का असर भारत-नेपाल की सोनौली सीमा पर भी देखा गया। प्रदर्शन के चलते नेपाल से आने-जाने वाले कुछ वाहनों की आवाजाही धीमी रही। सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों ने एहतियातन निगरानी बढ़ा दी। यात्रियों की जांच और दस्तावेज़ों की पड़ताल कड़ी कर दी गई। हालांकि, व्यापारिक गतिविधियां सामान्य रहीं, लेकिन नेपाल से भारत आने वाले कुछ नागरिकों ने राजनीतिक अस्थिरता को लेकर चिंता जताई।
