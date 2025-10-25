नेपाल में Gen-G समूह का प्रदर्शन, सभी जिलों में सम्मेलन कराने की मांग

संवाद सूत्र, (भैरहवा) नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू के माइतीघर में शनिवार को जेन–जी समूह ने धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार से सभी जिलों में जेन–जी सम्मेलन आयोजित कराने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे एकता और समर्पण की भावना से जुड़कर नई पीढ़ी की आवाज़ बनना चाहते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि गुटबाजी और विभाजन की राजनीति अब स्वीकार्य नहीं है।

धरने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने “जेन–जी के मांग पूरी करो”, “शहीदों का रक्त न भूलो”, “देश के घाव, हमारी जिम्मेदारी” जैसे नारे लगाए। प्रदर्शन में बलिदानियों के स्वजन और जेन–जी आंदोलन के घायलों के स्वजन भी शामिल हुए। यह धरना जेन–जी आंदोलन में उठाए गए मुद्दों को पूरा कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के उद्देश्य से किया गया। -----