यूपी में दिवाली से पहले मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर, इस जिले के 2.50 लाख उपभोक्ताओं को होगा लाभ

जागरण संवाददाता, महराजगंज। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार की तरफ से दीपावली के पूर्व ही इन लाभार्थियों को मुफ्त दो गैस सिलेंडर उपलब्ध कराई जाएगी। जनपद में इस योजना का लाभ 2.50 लाख उपभोक्ता प्राप्त कर सकते हैं। जिला पूर्ति विभाग की तरफ से इसकी तैयार शुरू कर दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

योजना के तहत पहले उपभोक्ताओं को रुपये जमा करना होगा। इसके बाद उनके खाते में यह धनराशि शासन की तरफ से वापस भेजी जाएगी। जिले में 44 गैस एजेंसियां हैं। इनके माध्यम से उपभोक्ताओं को रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सरकार की तरफ से दीपावली का विशेष तोहफा दिया जाता है।

उद्देश्य है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले इन लाभार्थियों के घर में दीपावली का पर्व हंसी-खुशी और चिंता मुक्त तरीके से बीते। इसलिए सरकार की तरफ से इस योजना के लाभार्थियों को दो रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

पहले चरण में अक्टूबर से दिसंबर और दूसरे चरण में जनवरी से मार्च में वितरण होगा। इसके लिए शासन की तरफ से गाइड लाइन भी जारी की गई है। जिन लाभार्थियों ने एक वर्ष में नौ सिलिंडर प्राप्त कर लिया होगा, वह इस योजना का लाभ पाने से वंचित होंगे।

अगर कोई लाभार्थी आठ सिलेंडर प्राप्त किया होगा, तो उसे एक सिलिंडर का लाभ मिलेगा, जबकि कोई लाभार्थी पूरे एक वर्ष में सात सिलिंडर ही लिया होगा, तो उसे दो सिलिंडर मुफ्त प्राप्त होगा। जिला पूर्ति अधिकारी एपी सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया चल रही है।