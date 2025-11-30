39.20 लाख की धोखाधड़ी के आरोप में प्रोपराइटर और ठेकेदार पर मुकदमा, जांच में जुटी पुलिस
पुलिस ने 39.20 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में एक प्रोपराइटर और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपियों ने निर्माण परियोजना के लिए पैसे लिए लेकिन काम पूरा नहीं किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है।
जागरण संवाददाता, महराजगंज। चार मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर के निर्माण के लिए एडवांस 39,20,000 रुपये प्राप्त करने के बाद भी कार्य नहीं कराने के मामले में कोतवाली पुलिस ने सेवेन इलेवन इंटरप्राइजेज गाजियाबाद के प्रोपराइटर और ठीकेदार पर धोखाधड़ी व धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया है। शांति फाउंडेशन एवं केएमसी मेडिकल कॉलेज (पीपीपी मोड) के प्रतिनिधि डाॅ. धनंजय कुशवाहा ने सदर कोतवाली थाने में तहरीर दी।
उनके अनुसार आठ जनवरी 2025 को केएमसी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में चार मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर के निर्माण के लिए कुल एक करोड़ बारह लाख रुपये का अनुबंध फाइनल हुआ था। अनुबंध के अनुसार कुल राशि का 35 प्रतिशत 39,20,000 रुपये अग्रिम भुगतान के रूप में 10 जनवरी 2025 को ऑनलाइन किया गया।
भुगतान के बाद भी ठीकेदार ने कोई कार्य आरंभ नहीं किया और राशि लेकर फरार हो गया। संपर्क करने पर ठीकेदार ने काम करने या पैसे वापस करने से इनकार कर दिया। सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक निर्भय सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर सेवेन इलेवन इंटरप्राइजेज गाजियाबाद के प्रोपराइटर सीमा पुंडीर निवासी बी-401, राजहंस, आदित्य माल, अहिंसा खंड, इंद्रपुरम, गाजियाबाद (कमिश्नरेट गाजियाबाद) तथा ठीकेदार भूपेंद्र कुमार पता अज्ञात के विरुद्ध धोखाधड़ी और धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया है।
