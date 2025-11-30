39.20 लाख की धोखाधड़ी के आरोप में प्रोपराइटर और ठेकेदार पर मुकदमा, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, महराजगंज। चार मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर के निर्माण के लिए एडवांस 39,20,000 रुपये प्राप्त करने के बाद भी कार्य नहीं कराने के मामले में कोतवाली पुलिस ने सेवेन इलेवन इंटरप्राइजेज गाजियाबाद के प्रोपराइटर और ठीकेदार पर धोखाधड़ी व धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया है। शांति फाउंडेशन एवं केएमसी मेडिकल कॉलेज (पीपीपी मोड) के प्रतिनिधि डाॅ. धनंजय कुशवाहा ने सदर कोतवाली थाने में तहरीर दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उनके अनुसार आठ जनवरी 2025 को केएमसी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में चार मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर के निर्माण के लिए कुल एक करोड़ बारह लाख रुपये का अनुबंध फाइनल हुआ था। अनुबंध के अनुसार कुल राशि का 35 प्रतिशत 39,20,000 रुपये अग्रिम भुगतान के रूप में 10 जनवरी 2025 को ऑनलाइन किया गया।