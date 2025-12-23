झाड़-फूंक के नाम पर ठगी और मारपीट मामले में दो पर मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, महराजगंज। झाड़-फूंक और तंत्र-मंत्र के नाम पर धोखाधड़ी, जेवर हड़पने और मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। न्यायालय के आदेश पर सिंदुरिया पुलिस ने मुजहना बुजुर्ग निवासी ध्रुवनरायण और सेमरहना रनियहवा टोला, निचलौल निवासी प्रदुम्नधर दुबे के विरुद्ध धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

मामला अरनहवा गांव निवासी बृजेश से जुड़ा है। वादी के अनुसार, कुछ समय पहले उसकी मुलाकात साधु के वेश में आए ध्रुवनरायण और प्रदुम्नधर दुबे से हुई थी। दोनों ने उसकी पत्नी पर भूत-प्रेत का साया बताकर झाड़-फूंक व तंत्र-मंत्र से ठीक करने का दावा किया और पूजा खर्च के नाम पर 15 हजार रुपये नकद लिए।

इसके बाद 15 जून 2025 को पूजा की तिथि तय कर दोनों उसके घर पहुंचे और पूजा-पाठ किया। पूजा के बाद फिर 15 हजार रुपये नकद ले लिए गए। आरोप है, कि इसी दौरान पत्नी का मंगलसूत्र और कान की बाली पर तंत्र-मंत्र कर बाद में लौटाने की बात कहकर जेवर साथ ले गए।