Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    झाड़-फूंक के नाम पर ठगी और मारपीट मामले में दो पर मुकदमा दर्ज

    By Pradeep Kumar Mishra Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 12:46 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में झाड़-फूंक के नाम पर ठगी और मारपीट करने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच क ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, महराजगंज। झाड़-फूंक और तंत्र-मंत्र के नाम पर धोखाधड़ी, जेवर हड़पने और मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। न्यायालय के आदेश पर सिंदुरिया पुलिस ने मुजहना बुजुर्ग निवासी ध्रुवनरायण और सेमरहना रनियहवा टोला, निचलौल निवासी प्रदुम्नधर दुबे के विरुद्ध धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मामला अरनहवा गांव निवासी बृजेश से जुड़ा है। वादी के अनुसार, कुछ समय पहले उसकी मुलाकात साधु के वेश में आए ध्रुवनरायण और प्रदुम्नधर दुबे से हुई थी। दोनों ने उसकी पत्नी पर भूत-प्रेत का साया बताकर झाड़-फूंक व तंत्र-मंत्र से ठीक करने का दावा किया और पूजा खर्च के नाम पर 15 हजार रुपये नकद लिए।

    इसके बाद 15 जून 2025 को पूजा की तिथि तय कर दोनों उसके घर पहुंचे और पूजा-पाठ किया। पूजा के बाद फिर 15 हजार रुपये नकद ले लिए गए। आरोप है, कि इसी दौरान पत्नी का मंगलसूत्र और कान की बाली पर तंत्र-मंत्र कर बाद में लौटाने की बात कहकर जेवर साथ ले गए।

    पीड़ित का आरोप है कि काफी समय बीतने के बाद भी जेवर नहीं लौटाए गए। मोबाइल से संपर्क करने पर टालमटोल की जाती रही।

    10 जुलाई 2025 की शाम सिंदुरिया–पिपरा कल्याण रोड पर दोनों आरोपितों से सामना होने पर जब जेवर और रुपये वापस मांगे गए तो उन्होंने गाली-गलौज की, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।

    राहगीरों के हस्तक्षेप से वादी की जान बच सकी। घटना की सूचना सिंदुरिया पुलिस और पुलिस अधीक्षक को देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित ने अदालत की शरण ली।

    थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मुजहना गांव निवासी ध्रुवनारायण एवं सेमरहना निचलौल निवासी प्रदुम्नध्रर दुबे के विरुद्ध धोखाधड़ी एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है।