Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नेपाल भेजी जा रही विदेशी सिगरेट जब्त, इन तीन विभागों ने मिलकर की कार्रवाई

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 01:40 PM (IST)

    सोनौली सीमा पर संयुक्त टीम ने 1,59,200 विदेशी सिगरेट जब्त कीं। तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा एक टाटा एस एचटी पिकअप वाहन भी जब्त किया गया। सिगरेट को नेपाल ले जाने की कोशिश की जा रही थी। एसएसबी, कस्टम विभाग और सोनौली पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की। सूचना के आधार पर घेराबंदी की गई और वाहन से सिगरेट बरामद की गई। पकड़े गए माल की गिनती के बाद आगे की कार्रवाई जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सोनौली एसएसबी बीओपी कैंप में बरामद सिगरेट के साथ एसएसबी, कस्टम व पुलिस की टीम। सौ. एसएसबी

    संवाद सूत्र, सोनौली। भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी पर प्रभावी रोकथाम के लिए शनिवार रात को श्यामकट गांव में एक संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 1,59,200 पीस विदेशी सिगरेट मैनचेस्टर - यूनाइटेड किंगडम ब्रांड जब्त किया है।

    तस्करी के लिए उपयोग में लाई जा रही एक टाटा एस एचटी पिकअप वाहन को भी जब्त किया गया है। जब्त सिगरेट को भारत से नेपाल सीमा पार ले जाने की कोशिश की जा रही थी।

    इस संयुक्त कार्रवाई को सोनौली 22वीं बटालियन, एसएसबी, कस्टम विभाग नौतनवा और सोनौली पुलिस ने मिलकर अंजाम दिया। सूचना के आधार पर की गई इस घेराबंदी में वाहन को श्यामकट गांव के पास रोका गया, जिसमें तलाशी के दौरान भारी मात्रा में तस्करी की सिगरेट बरामद की गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसका नेतृत्व एसएसबी के सहायक कमांडेंट सी. विवेक ने किया। जिनके साथ एएसआई होरेन्द्र गोगोई, हेड कांस्टेबल मंजीत, कांस्टेबल नितीश, कांस्टेबल मिधुन पीके शामिल रहे। वहीं कस्टम नौनतवा से निरीक्षक विवेक सिंह और हेड कांस्टेबल देवेंद्र प्रताप सिंह तथा सोनौली थाने से उपनिरीक्षक दिलीप कुमार और कांस्टेबल सूरज कुमार यादव भी ऑपरेशन का हिस्सा रहे।

    सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय तीनों एजेंसियों ने आपसी समन्वय के साथ तेजी से कार्य करते हुए न सिर्फ तस्करी को रोका, बल्कि सिगरेट और वाहन को भी मौके पर जब्त कर लिया। पकड़े गए माल की गिनती और मूल्यांकन के बाद आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।