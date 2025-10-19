नेपाल भेजी जा रही विदेशी सिगरेट जब्त, इन तीन विभागों ने मिलकर की कार्रवाई

संवाद सूत्र, सोनौली। भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी पर प्रभावी रोकथाम के लिए शनिवार रात को श्यामकट गांव में एक संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 1,59,200 पीस विदेशी सिगरेट मैनचेस्टर - यूनाइटेड किंगडम ब्रांड जब्त किया है।

तस्करी के लिए उपयोग में लाई जा रही एक टाटा एस एचटी पिकअप वाहन को भी जब्त किया गया है। जब्त सिगरेट को भारत से नेपाल सीमा पार ले जाने की कोशिश की जा रही थी।

इस संयुक्त कार्रवाई को सोनौली 22वीं बटालियन, एसएसबी, कस्टम विभाग नौतनवा और सोनौली पुलिस ने मिलकर अंजाम दिया। सूचना के आधार पर की गई इस घेराबंदी में वाहन को श्यामकट गांव के पास रोका गया, जिसमें तलाशी के दौरान भारी मात्रा में तस्करी की सिगरेट बरामद की गई।