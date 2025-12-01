SIR in UP: यूपी में एसआईआर प्रक्रिया की बढ़ाई गई तारीख, बीएलओ के पास हैं 2003 की मतदाता सूची

जागरण संवाददाता, महराजगंज। जिला निर्वाचन कार्यों की पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा लगातार मतदाताओं से सीधे संपर्क में बने हुए हैं। डीएम ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने एसआइआर प्रक्रिया की अंतिम तिथि चार दिसंबर से बढ़ाकर अब 11 दिसंबर कर दी है, ताकि कोई भी मतदाता इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया से वंचित न रह जाए। इसी क्रम में मतदाताओं की समस्याओं को सुनने के लिए रविवार को भी कलेक्ट्रेट सभागार में उनका सीधा जनसंवाद बिना अवकाश के लगातार चौथे दिन जारी रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिलाधिकारी प्रतिदिन की तरह रविवार को भी सुबह 11 बजे से 12 बजे तक टेलीफोनिक जनसुनवाई में शामिल हुए। जिले की पांचों विधानसभाओं से कुल 23 मतदाताओं ने फोन कर अपनी समस्याएं बताईं। उनकी शिकायतों में आनलाइन एसआइआर फार्म भरने में दिक्कत, मतदाता सूची में नाम गलत दर्ज होना, नेपाल से विवाह कर आई महिलाओं के लिए प्रक्रिया में भ्रम, बीएलओ द्वारा रिसीविंग न देने, गणना प्रपत्र न मिलने, तथा नए मतदाताओं द्वारा फार्म भरने की मार्गदर्शन जैसी समस्याएं प्रमुख रहीं।

डीएम ने प्रत्येक काल को गंभीरता से सुनते हुए मतदाताओं को एसआइआर प्रक्रिया का स्पष्ट विवरण दिया और उनकी शंकाओं का तत्काल समाधान कराया। उन्होंने सभी संबंधित ईआरओ को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों का 24 घंटे के भीतर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि वर्ष 2003 की मतदाता सूची सभी बीएलओ और उनके सहयोगी कर्मियों के पास उपलब्ध कराई जा चुकी है। मतदाता इनसे संपर्क कर इसकी प्रति प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से भी वोटर लिस्ट डाउनलोड करने का विकल्प उपलब्ध है।