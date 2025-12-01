Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SIR in UP: यूपी में एसआईआर प्रक्रिया की बढ़ाई गई तारीख, बीएलओ के पास हैं 2003 की मतदाता सूची

    By Sachidanand Mishra Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 03:29 PM (IST)

    जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने मतदाताओं से सीधा संवाद स्थापित किया। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया की अंतिम तिथि 11 दिसंबर तक बढ़ा दी है। रविवार को टेलीफोनिक जनसुनवाई में 23 मतदाताओं ने शिकायतें दर्ज कराईं, जिनमें ऑनलाइन एसआईआर फार्म भरने में दिक्कतें शामिल थीं। डीएम ने शिकायतों का समाधान करने का निर्देश दिया और मतदाता सूची की उपलब्धता सुनिश्चित की। एसआईआर प्रक्रिया में 70% कार्य पूरा हो चुका है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, महराजगंज। जिला निर्वाचन कार्यों की पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा लगातार मतदाताओं से सीधे संपर्क में बने हुए हैं। डीएम ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने एसआइआर प्रक्रिया की अंतिम तिथि चार दिसंबर से बढ़ाकर अब 11 दिसंबर कर दी है, ताकि कोई भी मतदाता इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया से वंचित न रह जाए। इसी क्रम में मतदाताओं की समस्याओं को सुनने के लिए रविवार को भी कलेक्ट्रेट सभागार में उनका सीधा जनसंवाद बिना अवकाश के लगातार चौथे दिन जारी रहा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिलाधिकारी प्रतिदिन की तरह रविवार को भी सुबह 11 बजे से 12 बजे तक टेलीफोनिक जनसुनवाई में शामिल हुए। जिले की पांचों विधानसभाओं से कुल 23 मतदाताओं ने फोन कर अपनी समस्याएं बताईं। उनकी शिकायतों में आनलाइन एसआइआर फार्म भरने में दिक्कत, मतदाता सूची में नाम गलत दर्ज होना, नेपाल से विवाह कर आई महिलाओं के लिए प्रक्रिया में भ्रम, बीएलओ द्वारा रिसीविंग न देने, गणना प्रपत्र न मिलने, तथा नए मतदाताओं द्वारा फार्म भरने की मार्गदर्शन जैसी समस्याएं प्रमुख रहीं।

    डीएम ने प्रत्येक काल को गंभीरता से सुनते हुए मतदाताओं को एसआइआर प्रक्रिया का स्पष्ट विवरण दिया और उनकी शंकाओं का तत्काल समाधान कराया। उन्होंने सभी संबंधित ईआरओ को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों का 24 घंटे के भीतर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

    जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि वर्ष 2003 की मतदाता सूची सभी बीएलओ और उनके सहयोगी कर्मियों के पास उपलब्ध कराई जा चुकी है। मतदाता इनसे संपर्क कर इसकी प्रति प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से भी वोटर लिस्ट डाउनलोड करने का विकल्प उपलब्ध है।

    उन्होंने कहा कि जिले में एसआइआर प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और अब तक लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे बीएलओ और सहयोगी कर्मियों की मेहनत की सराहना की और कहा कि विस्तारित समय सीमा के भीतर शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जाएगा।