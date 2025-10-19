पिता को धोखे में रख बेटी ने अपने नाम लिखा ली जमीन, अदालत में मामला दर्ज

संवाद सूत्र, पनियरा। पनियरा क्षेत्र के बड़वार निवासी रामजीत यादव ने अपने दामाद, बेटी व तीन नाती सहित छह लोगों पर धोखाधड़ी कर साढ़े 35 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है।

इस मामले में पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। रामजीत की तहरीर के अनुसार पांच साल पूर्व व राजकीय इंटर कालेज पनियरा से सेवानिवृत्त हुए। उन्हें भविष्य निधि व अन्य मदों से 35 लाख रुपये मिले। जिसे कुशीनगर जनपद के थाना रामकोला ग्राम सिंघावर निवासी उसकी पुत्री ज्ञांती, दामाद अशोक यादव, शशिकांत, शेखर, शिवानंद व संतोष यादव ने जमीन के बहाने 33 लाख चेक से व दो लाख नकद ले लिया।