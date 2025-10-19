Language
    पिता को धोखे में रख बेटी ने अपने नाम लिखा ली जमीन, अदालत में मामला दर्ज

    By Vishwa Deepak Tripathi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 03:11 PM (IST)

    एक बेटी पर अपने पिता को धोखा देकर जमीन अपने नाम लिखवाने का आरोप लगा है। पिता ने अदालत में मुकदमा दायर किया है। आरोप है कि बेटी ने धोखे से जमीन के कागजात पर हस्ताक्षर करवा लिए। अदालत मामले की जांच कर रही है और जल्द ही फैसला सुना सकती है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    संवाद सूत्र, पनियरा। पनियरा क्षेत्र के बड़वार निवासी रामजीत यादव ने अपने दामाद, बेटी व तीन नाती सहित छह लोगों पर धोखाधड़ी कर साढ़े 35 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है।

    इस मामले में पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। रामजीत की तहरीर के अनुसार पांच साल पूर्व व राजकीय इंटर कालेज पनियरा से सेवानिवृत्त हुए। उन्हें भविष्य निधि व अन्य मदों से 35 लाख रुपये मिले। जिसे कुशीनगर जनपद के थाना रामकोला ग्राम सिंघावर निवासी उसकी पुत्री ज्ञांती, दामाद अशोक यादव, शशिकांत, शेखर, शिवानंद व संतोष यादव ने जमीन के बहाने 33 लाख चेक से व दो लाख नकद ले लिया।

    उक्त जमीन मेरे नाम से न लेकर मेरी पुत्री ज्ञांती के नाम से ले ली गई। मुझे भरोसा दिलाया कि जमीन बेचकर मुनाफा सहित उसे वापस कर देंगे। इधर मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई और उसकी मृत्यु हो गई।

    वह अपना रुपया मांगता रहा, लेकिन उसे नहीं मिला। बार- बार रुपया मांगने वह जाते हैं, लेकिन कोई न कोई बहाना बना कर उसे वापस कर दिया जाता है। थानाध्यक्ष आशीष कुमार सिंह ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की जा रही है।