साइबर ठगो पर पुलिस ने कसा शिकंजा, 14 पीड़ितों को वापस मिले 19.30 लाख

जागरण संवाददाता, महराजगंज। साइबर ठगी पर शिकंजा कसने और ठगी के शिकार पीड़ितों के राहत के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत साइबर क्राइम थाना की पुलिस ने 14 पीड़ितों के कुल 1930702 रुपये उनके खाते में वापस कराए हैं। रुपये मिलने से पीड़ितों के चेहरे पर खुशी लौट आई।

साइबर ठगी के शिकार राहुल यादव निवासी कोतवाली, रजिया रूकसाना निवासी सोनौली, मनीष सिंह निवासी विकास भवन, तीरथ राम निवासी पुलिस लाइन, बिरजू निवासी बरवा कला, प्रतीक द्विवेदी निवासी निचलौल, मनोज कुमार वर्मा निवासी आजाद नगर और शालिनी कुमारी निवासी घुघली ने अपना प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।

वहीं, प्रशान्त पाठक निवासी नौतनवा, शशांक मौर्या निवासी पड़री रोड कोतवाली, सुभाष चन्द्र निवासी जैनी छपरा, भाष्कर पटेल निवासी सोनरा थाना, योगेन्द्र गौड़ निवासी घुघली, आशुतोष सिंह निवासी बरहज जिला देवरिया ने सितंबर और अक्टूबर में अपना प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था।

मामले में साइबर क्राइम थाना की पुलिस जांच में जुटी थी। इसके बाद ठगों पर शिकंजा कसते हुए पीड़ितों के खाते में रुपये वापस मंगाए। रुपये खाते में वापस आने पर मंगलवार को पीड़ितों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पुलिस अधीक्षक साेमेन्द्र मीना और साइबर टीम को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।